Bild 1 von 4. Seltenes Spektakel: In der Nacht auf Mittwoch konnte man in unseren Breitengraden Nordlichter im Nachthimmel sehen. Hier in Baltersweil am 12.11.2025. Bildquelle: Jürg Alean.
Bild 2 von 4. Polarlicht auf dem Passwang im Solothurner Jura. (12.11.2025). Bildquelle: Georg Grolimund.
Bild 3 von 4. Auch über Zug wahren die Lichter zu sehen. (12.11.2025). Bildquelle: Martin Gschwind.
Bild 4 von 4. Nordlichter auf der Neuegg bei sumiswald. (12.11.2025). Bildquelle: Isabel Fankhauser.
