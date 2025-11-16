 Zum Inhalt springen

Bilder der Woche Polarlichter am Schweizer Himmel und weitere Fotos der Woche

Seltene Lichtspektakel, Käse-WM in Bern und 374 Dudelsäcke: Das sind die Bilder der Woche.

16.11.2025, 06:57

Verschiedene Käsesorten auf Tischen ausgestellt.
Legende: Käse so weit das Auge reicht. An den World Cheese Awards am Donnerstag in Bern überzeugt die Schweiz: gewonnen hat der «Gruyère AOP Vorderfultigen Spezial over 18 months». Keystone/ ANTHONY ANEX
Soldat in Uniform hinter rotem Vorhang.
Legende: Man könnte fast meinen, hier den Hauch eines Schmunzelns zu sehen. Ein Mitglied der chinesischen Ehrengarde hält die Flagge bei der Begrüssung von König Felipe VI. in Peking – für die Windrichtung kann halt niemand was. (12.11.2025) Reuters/Maxim Shemetov
Menschenmenge mit Dudelsackspielern in traditioneller Kleidung.
Legende: Ein wildes Durcheinander: 374 Dudelsäcke brechen den Weltrekord im unisono spielen am Mittwoch in Melbourne. Gespielt wurde: «It’s a Long Way to the Top» von der australischen Rockband AC/DC. imago images/Joel Carrett
Schatten einer Person vor roten Blütenblättern auf dem Boden.
Legende: Die rote Mohnblume gilt vor allem im englischsprachigen Raum als Symbol für das Gedenken im Krieg gefallener Soldaten. Die sogenannte «Remembrance Poppy» sieht man am Dienstag in Sydney am Kriegstotengedenktag. Reuters/Hollie Adams
Zerstörte Gebäude bei Sonnenuntergang.
Legende: Ein einsamer Baum mitten in den Trümmern von Gaza Stadt. (11.11.2025) Keystone/AP Photo/Jehad Alshrafi
Person mit traditionellem Kopfschmuck vor unscharfem Hintergrund.
Legende: Sein Engagement für den Schutz des Amazonas-Regenwaldes und die Bewahrung indigener Kulturen machte Raoni Metuktire zu einer international anerkannten Symbolfigur. Hier zu sehen an der UN Climate Change Conference (COP30), in Belem, in seinem Heimatland Brasilien. (11.11.2025) REUTERS/Adriano Machado
Soldaten in Paradeformation mit bunten Uniformen.
Legende: Letzte Anpassungen, damit der Hut auch wirklich richtig sitzt. Die vietnamesische Ehrengarde empfängt König Abdullah II von Jordanien. (12.11.2025) Keystone/EPA/LUONG THAI LINH
  • Bild 1 von 4. Seltenes Spektakel: In der Nacht auf Mittwoch konnte man in unseren Breitengraden Nordlichter im Nachthimmel sehen. Hier in Baltersweil am 12.11.2025. Bildquelle: Jürg Alean.
    Rosa Polarlichter über nebliger Landschaft bei Nacht.
  • Bild 2 von 4. Polarlicht auf dem Passwang im Solothurner Jura. (12.11.2025). Bildquelle: Georg Grolimund.
    Lila- und rosafarbenes Nordlicht über Hügeln.
  • Bild 3 von 4. Auch über Zug wahren die Lichter zu sehen. (12.11.2025). Bildquelle: Martin Gschwind.
    Rote Polarlichter über beleuchteter Stadt bei Nacht.
  • Bild 4 von 4. Nordlichter auf der Neuegg bei sumiswald. (12.11.2025). Bildquelle: Isabel Fankhauser.
    Roter Polarlichthimmel in der Nacht.
Skispringerin sitzt im Anzug auf Gras mit Helm und Brille.
Legende: Wer hat gesagt, es brauche Schnee zum Skispringen? Simon Ammann ist schneller als der Winter und muss am Dienstag ohne Schnee trainieren. Keystone/ANDREAS BECKER
Verzierte Türen vor einer Pyramide.
Legende: Man sieht die Pyramiden vor lauter Türen nicht mehr: An der internationalen Kunstausstellung unter dem Namen «Forever is now» werden Kunstinstallationen rund um die Pyramiden in Gizeh aufgestellt. (11.11.2025) imago images/Xinhua

