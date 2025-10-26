 Zum Inhalt springen

Bilder der Woche König Charles beim Papst und weitere Bilder der Woche

26.10.2025, 07:01

Legende: Die Schweizer Garde beschützt den Papst seit über einem halben Jahrtausend. Die Voraussetzungen, um Gardist zu werden, sind umfangreich: Katholik, männlich, mindestens 1.74 Meter, ledig, zwischen 19 und 30 Jahren, EFZ oder Matura. Und natürlich: Die Schweizer Staatsbürgerschaft. (20.10.2025) Keystone/Andrew Medichini
Legende: Nichts für Menschen mit Höhenangst: Ein Arbeiter verrichtet sein Werk auf dem Berliner Fernsehturm, 203 Meter über der Hauptstadt. (21.10.2025) Keystone/Clemens Bilan
Legende: Was auf den ersten Blick wie ein Bombentreffer aussieht, ist tatsächlich Absicht. Der Ost-Flügel des Weissen Hauses wird niedergerissen, um den neuen Ballsaal des US-Präsidenten zu errichten. (21.10.2025) imago images/Anadolu Agency
Legende: Noe Seifert, der Oftringer Kunstturner, gewinnt am Mittwoch an der Weltmeisterschaft in Jakarta Bronze: sensationell! (Reuters/Issei Kato) Mehr zum Bronze-Sieg finden sie Hier
Legende: Nach dem hinduistischen Diwali-Fest in Indien sieht die Luft nicht mehr ganz so gut aus. Smog und Rauch von Feuerwerkskörpern trübt die Sicht zum Tempel auf dem Yamuna Fluss in Neu-Delhi. (23.10.2025) Reuters/Anushree Fadnavis
Legende: Einmal im Jahr laufen Skelette durch die Strassen von Mexiko und auf den Friedhöfen finden Partys statt. Klingt makaber, ist aber der traditionelle «Tag der Toten» an dem die Familien den Verstorbenen gedenken. Dieser schöne Tote heisst «Bolero». (22.10.2025) Reuters/Henry Romero
Legende: «Das Rad» heisst dieser Garten bei Hannover. Wahrscheinlich ist es ein Überbleibsel aus altgermanischer Zeit. Der Weg schlängelt sich im Labyrinth zur grossen Linde, die in der Mitte steht. (21.10.2025) Keystone/Julian Stratenschulte
Legende: In Bellinzona findet am Montag ein Streik der Gewerkschaft Unia statt. Regionalsekretär Giangiorgio Gargantini sieht aus, als würde er sich die Seele aus dem Leib schreien. Keystone/Elia Bianchi
Legende: Da bekommt der Satz «gestern hab ich zehn Bier getrunken» eine andere Tragweite. Carlsberg hat das kleinste Bier der Welt produziert – und alkoholfrei ist es auch. (20.10.2025) imago images/Claudio Bresciani
Legende: 100 Jahre Labor Spiez – seit 1925 im Einsatz für Sicherheit im Bereich ABC-Schutz. Am 23. Oktober gab es bezüglich des Jubiläums eine Feier im Bernerhof. (21.10.2025) Keystone/Peter Klaunzer
Legende: Ein historisches Ereignis. Papst Leo und König Charles treffen sich im Vatikan und beten zusammen. Das letzte Gebet zwischen dem katholischen Oberhaupt, Papst Leo, und dem Oberhaupt der anglikanischen Kirche von England, König Charles, ist 500 Jahre her. (23.10.2025) Reuters/Phil Noble

