Einmal im Jahr laufen Skelette durch die Strassen von Mexiko und auf den Friedhöfen finden Partys statt. Klingt makaber, ist aber der traditionelle «Tag der Toten» an dem die Familien den Verstorbenen gedenken. Dieser schöne Tote heisst «Bolero». (22.10.2025)

Reuters/Henry Romero