News Gesellschaft Inhalt Bilder der Woche - Der Supermond über den Alpen und weitere Bildhighlights der Woche 09.11.2025, 07:00 Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen Teilen Schliessen Auf Facebook teilen Facebook Auf Bluesky teilen Bluesky Auf LinkedIn teilen LinkedIn Auf X teilen X Per WhatsApp teilen WhatsApp Per E-Mail teilen E-Mail Link kopieren Link kopieren Legende: Schiessen am historischen Schauplatz: Die Zielscheiben werden anlässlich des 162. Rütlischiessens am Mittwoch ausgewertet. KEYSTONE/Philipp Schmidli Legende: Naturspektakel über den Schweizer Alpen: Der Supermond vom Mittwoch geht über dem Vilan auf. Keystone/Gian Ehrenzeller Legende: Herbststimmung am Donnerstag über den Feldern bei Regensberg nahe Zürich. Keystone/Michale Buholzer Legende: Nein, das ist keine Nebel! Am Montag brechen Teile des «Torre dei Conti» in Rom zusammen – ein Arbeiter verstirbt später im Spital. (Reuters/Remo Casilli) Nach Turmeinsturz: Geretteter Arbeiter stirbt im Spital Legende: Breakdance auf dem Eis: Der Schweizer Lukas Britschgi performt seine Stunts während des Kurzprogramms der Männer. (7.11.2025) Reuters/Kim Kyung-Hoon Legende: Was im ersten Moment wie Popcorn aussieht, ist in Wirklichkeit ein Feld mit Baumwolle. In China wird diese geerntet und danach weiterverarbeitet. (4.11.2025) imago images/ VCG Legende: Ende November ist es so weit: Die finale Staffel «Stranger Things» erscheint. Ein kleiner Vorgeschmack: Gillian Godin, verkleidet als die Figur Demogorgon, besucht den Premierenanlass in Los Angeles. (7.11.2025) Reuters/Daniel Cole Legende: Wie Zügvögel am Himmel: F-35 Lightning II der US-Luftwaffe fliegen Seite an Seite mit F-35 der Luftwaffe der Republik Korea im Rahmen einer bilateralen Übung über dem Gelben Meer. (4.11.2025) Reuters/US AIR FORCE Legende: Ein richtiger Klunker! Der Ring vom ägyptischen Pharao Tutanchamun kann bei einer Ausstellung in Ägypten bestaunt werden. (4.11.2025, Reuters/Mohamed Abd El Ghany) Grand Egyptian Museum nach 20 Jahren Bauzeit eröffnet Legende: Stellen Sie sich vor, Sie wollen am morgen zur Arbeit fahren und müssen zuerst Ihr Auto ausgraben. In Haiti hat Hurrikan Melissa Autos unter Schlamm und Geröll verschwinden lassen. (6.11.2025) Keystone/ODELYN JOSEPH Weitere Wochen in Bildern Box aufklappen Box zuklappen Alle «Bilder der Woche»-Artikel gibt es hier. srf/stol Mehr zum Thema Bilder der Woche Heidi Klum als Medusa und weitere Bilder der Woche Bilder der Woche König Charles beim Papst und weitere Bilder der Woche Bilder der Woche Hühner in der ersten Klasse und weitere Bilderhighlights Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen News Gesellschaft