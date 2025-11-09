 Zum Inhalt springen

Bilder der Woche Der Supermond über den Alpen und weitere Bildhighlights der Woche

09.11.2025, 07:00

Schiessstand im Wald mit Zielen und Personen in roten Jacken.
Legende: Schiessen am historischen Schauplatz: Die Zielscheiben werden anlässlich des 162. Rütlischiessens am Mittwoch ausgewertet. KEYSTONE/Philipp Schmidli
Vollmond über schneebedeckten Bergen.
Legende: Naturspektakel über den Schweizer Alpen: Der Supermond vom Mittwoch geht über dem Vilan auf. Keystone/Gian Ehrenzeller
Luftaufnahme einer nebeligen Landschaft mit Landstrasse und buntem Baum.
Legende: Herbststimmung am Donnerstag über den Feldern bei Regensberg nahe Zürich. Keystone/Michale Buholzer
Vernebeltes Schloss vor blauem Himmel.
Legende: Nein, das ist keine Nebel! Am Montag brechen Teile des «Torre dei Conti» in Rom zusammen – ein Arbeiter verstirbt später im Spital. (Reuters/Remo Casilli) Nach Turmeinsturz: Geretteter Arbeiter stirbt im Spital
Eiskunstläufer in dynamischer Pose auf dem Eis.
Legende: Breakdance auf dem Eis: Der Schweizer Lukas Britschgi performt seine Stunts während des Kurzprogramms der Männer. (7.11.2025) Reuters/Kim Kyung-Hoon
Erntemaschine in einem Baumwollfeld.
Legende: Was im ersten Moment wie Popcorn aussieht, ist in Wirklichkeit ein Feld mit Baumwolle. In China wird diese geerntet und danach weiterverarbeitet. (4.11.2025) imago images/ VCG
Frau in Demogorgon-Kostüm mit blumenartigem Kopf.
Legende: Ende November ist es so weit: Die finale Staffel «Stranger Things» erscheint. Ein kleiner Vorgeschmack: Gillian Godin, verkleidet als die Figur Demogorgon, besucht den Premierenanlass in Los Angeles. (7.11.2025) Reuters/Daniel Cole
Mehrere Militärjets fliegen in Formation am Himmel.
Legende: Wie Zügvögel am Himmel: F-35 Lightning II der US-Luftwaffe fliegen Seite an Seite mit F-35 der Luftwaffe der Republik Korea im Rahmen einer bilateralen Übung über dem Gelben Meer. (4.11.2025) Reuters/US AIR FORCE
Goldring mit ägyptischen Hieroglyphen.
Legende: Ein richtiger Klunker! Der Ring vom ägyptischen Pharao Tutanchamun kann bei einer Ausstellung in Ägypten bestaunt werden. (4.11.2025, Reuters/Mohamed Abd El Ghany) Grand Egyptian Museum nach 20 Jahren Bauzeit eröffnet
Männer betrachten ein Auto, das in einem Graben feststeckt.
Legende: Stellen Sie sich vor, Sie wollen am morgen zur Arbeit fahren und müssen zuerst Ihr Auto ausgraben. In Haiti hat Hurrikan Melissa Autos unter Schlamm und Geröll verschwinden lassen. (6.11.2025) Keystone/ODELYN JOSEPH

