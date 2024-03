Am Tag der Beerdigung nimmt die Polizei nach Angaben von Bürgerrechtlern landesweit mehr als 100 Menschen fest. Die Bürgerrechtsplattform OWD-Info schreibt am Abend von 128 Festnahmen in 19 Städten.

CG24: Ein Foto der «Cobra Gold 2024», einer Militärübung in Chonburi, einer Provinz in Thailand. (1. März 2024)

Hunderte Bauern protestieren am Donnerstag an mehreren Orten in der Schweiz. Sie senden symbolische Hilferufe aus. Hintergrund: der aus ihrer Sicht zu tiefe Milchpreis. (Keystone/Valentin Flauraud)

Nicht nur in der Schweiz, auch in Brüssel, Belgien, demonstrieren die Bauern. Die Polizei setzt am Montag Wasserwerfer ein.

Dieses wunderschöne Bild ist am Donnerstag in Jammu, Indien, entstanden.

