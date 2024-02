Dieses Bild vom Schomberger-Krater auf dem Mond im grossen Sichtfeld veröffentlicht Inuitive Machines am 23. Februar 2024.

Legende: Dieses Bild vom Schomberger-Krater auf dem Mond im grossen Sichtfeld veröffentlicht Inuitive Machines am 23. Februar 2024. Reuters/Intuitive Machines

Starke Emotionen am 23. Februar 2024: Die erste kommerzielle Mondlandung ist geglückt. Zum ersten Mal seit den «Apollo»-Missionen vor 50 Jahren ist ein US-Raumfahrzeug auf dem Mond gelandet. (Keystone/Cristobal Herrera-Ulashkevich)