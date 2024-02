Alexej Nawalny ist tot: In mehreren europäischen Städten versammeln sich am Freitagabend zahlreiche Menschen vor diplomatischen Vertretungen Russlands, um ihrer Empörung über Alexej Nawalnys Tod Ausdruck zu verleihen. In Berlin protestierten nach Polizeiangaben – neben dieser Frau – 500 bis 600 weitere Menschen. (Keystone/AP Photo/Markus Schreiber)

Legende: Das chinesische Neujahrsfest beginnt zwar nicht immer am selben Tag, aber es dauert jedes Jahr 15 Tage. Passend dazu gibt es am Mittwoch in Linyi, in der Provinz Shandong, Feuerwerk. Photo by Li Jieyi/VCG via Getty Images