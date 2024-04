Legende:

Eine Darstellung von US-Präsident Joe Biden als Clown an einer Kundgebung am al-Quds-Tag am 5. April vor der US-amerikanischen Botschaft in Jakarta, Indonesien. Der al-Quds-Tag richtet sich gegen die israelische Präsenz in Jerusalem im Westteil der Stadt. (Keystone/Dita Alangkara)