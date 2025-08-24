Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Bild 1 von 2. In dieser Woche hat für viele Kinder in der Schweiz die Schule angefangen – für einige zum ersten Mal. Immer ein grosses Thema dabei: Der Schulweg. (18.08.2025). Bildquelle: KEYSTONE/Urs Flueeler.
Bild 2 von 2. Auch in anderen Teilen der Welt heisst es wieder ab in die Schule – so auch in Peru. Auf dem Heimweg müssen diese Schülerinnen und Schüler nicht einen Zebrastreifen überqueren, sondern den Amazonas. (18.08.2025). Bildquelle: Keystone/ Ivan Valencia.
Bild 1 von 4. Segel so weit das Auge reicht: Zahlreiche Boote und Schiffe laufen in den Hafen der niederländischen Hauptstadt ein, um am «Sail Amsterdam»-Festival teilzunehmen. (20.8.2025). Bildquelle: Keystone/ SEM VAN DER WAL.
Bild 2 von 4. Rund 10'000 Schiffe werden am fünftägigen Festival erwartet. (20.8.2025). Bildquelle: Keystone/ ROBIN VAN LONKHUIJSEN.
Bild 3 von 4. Von kleinen Boten bis zu grossen Segelschiffen – das Festival bietet für Schiffsliebhaber eine breite Palette an Seefahrzeugen. (20.8.2025). Bildquelle: Keystone/ Peter Dejong.
Bild 4 von 4. Diese kommen aus allen Himmelsrichtungen: Die Besatzung dieses Grossseglers etwa ist aus Peru angereist. (20.8.2025). Bildquelle: Keystone/ Peter Dejong.
