 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Bilder der Woche Zelten unter Nordlichtern und weitere eindrückliche Bilder

Ein Himmelsspektakel, ein Löwenbaby auf Entdeckungstour und ein gewaltiges Segelfestival: Das sind die Fotos der Woche.

24.08.2025, 06:57

Teilen
Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 2. In dieser Woche hat für viele Kinder in der Schweiz die Schule angefangen – für einige zum ersten Mal. Immer ein grosses Thema dabei: Der Schulweg. (18.08.2025). Bildquelle: KEYSTONE/Urs Flueeler.
    Zwei Kinder in Warnwesten, Hand in Hand auf Gehweg.
  • Bild 2 von 2. Auch in anderen Teilen der Welt heisst es wieder ab in die Schule – so auch in Peru. Auf dem Heimweg müssen diese Schülerinnen und Schüler nicht einen Zebrastreifen überqueren, sondern den Amazonas. (18.08.2025). Bildquelle: Keystone/ Ivan Valencia.
    Schüler in Schuluniformen steigen in ein Boot am Flussufer.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.
Zelt bei Nordlichtern in bewaldeter Nachtlandschaft.
Legende: Wer bekommt bei diesem Anblick nicht Lust aufs Zelten? Nordlichter sind am Nachthimmel in der Nähe von Yellowknife im Nordwesten Kanadas zu sehen. (20.08.2025) Keystone/ Mark Schiefelbein
Löwin trägt ihr Junges im Maul.
Legende: Löwennachwuchs im Schweriner Zoo, Deutschland: Löwenmutter Rubi umsorgt ihr vier Wochen altes Baby. (19.08.2025) Keystone/ /Jens Büttner
Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 4. Segel so weit das Auge reicht: Zahlreiche Boote und Schiffe laufen in den Hafen der niederländischen Hauptstadt ein, um am «Sail Amsterdam»-Festival teilzunehmen. (20.8.2025). Bildquelle: Keystone/ SEM VAN DER WAL.
    Zahlreiche Segel- und Motorboote auf belebtem Wasser.
  • Bild 2 von 4. Rund 10'000 Schiffe werden am fünftägigen Festival erwartet. (20.8.2025). Bildquelle: Keystone/ ROBIN VAN LONKHUIJSEN.
    Luftaufnahme von Amsterdam mit vielen Booten im Wasser und Stadt im Hintergrund.
  • Bild 3 von 4. Von kleinen Boten bis zu grossen Segelschiffen – das Festival bietet für Schiffsliebhaber eine breite Palette an Seefahrzeugen. (20.8.2025). Bildquelle: Keystone/ Peter Dejong.
    Historische Segelschiffe und kleine Boote auf einer belebten Wasserstrasse.
  • Bild 4 von 4. Diese kommen aus allen Himmelsrichtungen: Die Besatzung dieses Grossseglers etwa ist aus Peru angereist. (20.8.2025). Bildquelle: Keystone/ Peter Dejong.
    Grosssegelschiff mit peruanischer Flagge im Wind.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.
Person in orangem Boot rudert durch Müll im Wasser.
Legende: Kaum zu sehen, aber wahr: Das kleine Boot mit dem Reinigungsmitarbeiter befindet sich im Wasser, genauer gesagt in einem Bach in Metro Manila, Philippinen. Die Behörden haben dort nach Überschwemmungen eine Reinigungsaktion angeordnet. (20.08.2025) Keystone/ ROLEX DELA PENA
Feuerwehrleute bekämpfen grosses Feuer bei Nacht.
Legende: Mensch gegen Natur: In Portugal bekämpfen Feuerwehrmänner einen Waldbrand in Pampilhosa da Serra. (18.08.2025) Keystone/ PAULO NOVAIS
Junge steht unter einem Wasserfall im Grünen.
Legende: Wasserfälle sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch praktisch für eine kalte Dusche. Dieser Junge in Pakistan will sich das am Stadtrand von Sowari wohl nicht entgehen lassen. (20.8.2025) Reuters/ Akhtar Soomro
Ein Mann läuft durch den Entlastungsstollen.
Legende: Projektleiter Adrian Stucki läuft durch den neuen Sihl-Hochwasser-Entlastungsstollen. Durch diesen Stollen soll extremes Hochwasser der Sihl in den Zürichsee geleitet werden, wodurch man schwere Überschwemmungen der Stadt Zürich verhindern will. (21.08.2025) Keystone/Michael Buholzer
Ein Surfer in den Wellen.
Legende: Ein Surfer reitet auf den durch den Hurrikan «Erin» verstärkten Wellen am Rockaway Beach in New York. «Erin» sorgte in den USA diese Woche für Überschwemmungen. (21.08.2025) Keystone/SETH WENIG
Eine Hummel sucht in einer Sonnenblume in Berlin nach Nektar.
Legende: Fifty shades of yellow: Eine Hummel sucht in einer Sonnenblume in Berlin nach Nektar. (21.08.2025) Keystone/FILIP SINGER

Weitere Wochen in Bildern

Box aufklappen Box zuklappen

Alle «Bilder der Woche»-Artikel gibt es hier.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)