Bilder der Woche Hiroshima-Gedenken fordert Liebe statt Krieg – und mehr Bilder

Der Bundesrat auf einer wichtigen Mission, hitzige Street Parade und Filmfestival Locarno: Das sind die Fotos der Woche.

10.08.2025, 07:00

  • Bild 1 von 3. Ein indischer Student nimmt am 6. August an einer Friedenskundgebung zum «Hiroshima-Tag» in Mumbai teil und setzt mit seiner Gesichtsbemalung ein klares Zeichen: Liebe statt Krieg. (Keystone/Divyakant Solanki). Bildquelle: So zerstörerisch sind nukleare Waffen heute.
    Ein Mann ist maskiert.
  • Bild 2 von 3. Lichter der Erinnerung: Bunte Papierlaternen treiben auf dem Motoyasu-Fluss in Hiroshima und ehren die Opfer des Atombombenabwurfs vor 80 Jahren. (6.8.2025) . Bildquelle: Keystone / FRANCK ROBICHON.
    Einige farbige Laternen schwimmen auf einem Gewässer.
  • Bild 3 von 3. Mit der Botschaft «Keine Bomben» protestieren Studenten in Mumbai am Hiroshima-Tag gegen Krieg und Atomwaffen. (6.8.2025). Bildquelle: Keystone / DIVYAKANT SOLANKI.
    Zwei Hände sind weiss angemalt.
Ein Flugzeug ist vor der Sonne zu sehen.
Legende: Unterwegs auf einer wichtigen Mission: Der Bundesratsjet mit Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, Wirtschaftsminister Guy Pamelin und ihrer Delegation fotografiert am Flughafen Bern in Belp. (7.8.2025, Keystone/Peter Schneider) US-Zölle: Das sind die Massnahmen
Eine Frau steht vor dem Plakat des Filmfestivals Locarno.
Legende: Die Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider blickt während der offiziellen Eröffnung des 78. Internationalen Filmfestivals Locarno am Mittwoch dem Löwen tief in die Augen. (Keystone/Jean-Christophe-Bott) Schweizer Filme heizen an der Piazza ein
Ein Vulkan spuckt Lava.
Legende: Der Kljutschewskoi schleudert glühende Lava in den Himmel. Der seit 450 ruhende Vulkan erleuchtet die Halbinsel Kamtschatka im Osten Russlands. (4.8.2025, Keystone/Yury Demyanchuck/Russian Academy) Vulkan in Ostrussland ausgebrochen

Die besten Bilder der Street Parade 2025

  • Bild 1 von 14. «Live Love, Love Life» – «Lebe die Liebe, liebe das Leben» ist das Motto der Street Parade 2025. Die besten Bilder der Technoparty. Bildquelle: KEYSTONE/ Til Buergy.
    Person auf Schultern bei einem nächtlichen Konzert im Freien.
  • Bild 2 von 14. Discokugeln und Riesenlollipop: Die Lovemobile waren vielfältig dekoriert. Bildquelle: KEYSTONE/ Til Buergy.
    Menschen auf Festwagen mit Lutscher-Deko bei Parade.
  • Bild 3 von 14. Von Thor bis zum Totenkopf: Auf den Lovemobilen hat alles Platz. Bildquelle: KEYSTONE/ Til Buergy.
    Menschen in Kostümen feiern auf einer Festivalbühne.
  • Bild 4 von 14. 29 Lovemobile zogen ab 14 Uhr durch die Stadt. Eines davon konnte wegen einer Panne nicht mehr weiterfahren. Bildquelle: KEYSTONE / Til Buergy.
    Gruppe von Menschen bei einer Outdoor-Party mit Sonnenbrillen.
  • Bild 5 von 14. Rund 800'000 Leute haben sich ums Zürcher Seebecken versammelt. Laut der Polizei kam es zu 28 Festnahmen, meist wegen Diebstahls und Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bildquelle: KEYSTONE/ Til Buergy.
    Menschenmenge vor einer Bühne im Freien bei Sonnenschein.
  • Bild 6 von 14. Viele Menschen, viel Abfall. In der Nacht auf Sonntag werden die Strassen dann wieder blankgeputzt. Bildquelle: KEYSTONE/ Til Buergy.
    Müll überfüllt Container bei Veranstaltung im Freien.
  • Bild 7 von 14. Viele feierten auf den Strassen, einige auf den Lovemobilen und andere schauten dem Getümmel auf dem Boot zu. Bildquelle: KEYSTONE/ Til Buergy.
    Menschenmenge auf Brücke über Fluss bei sonnigem Wetter.
  • Bild 8 von 14. Die wichtigsten Accessoires der Feierfreudigen bei der diesjährigen, hochsommerlichen Ausgabe: Fächer und Wasserflaschen. Bildquelle: KEYSTONE/ Til Buergy.
    Menschen tanzen fröhlich mit Fächern und Luftballons.
  • Bild 9 von 14. Bei der Gratis-Techno-Veranstaltung treten die DJs unentgeltlich auf. Den Riesen-Rave gibt es seit 1992. Bildquelle: KEYSTONE/ Til Buergy.
    Menschenmenge bei einer Strassenparade mit geschmücktem Wagen.
  • Bild 10 von 14. Wer an der Street Parade auffallen will, muss sich mit dem Outfit besonders ins Zeug legen. Bildquelle: KEYSTONE/ Til Buergy.
    Person im lila Blütenkostüm bei Outdoor-Event.
  • Bild 11 von 14. Snapshot der Street Parade 2025: Laut Veranstaltern sei der Rave, Stand 21 Uhr, ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen. Bildquelle: KEYSTONE/ Til Buergy.
    Mann in Shorts, telefonierend auf einer Menschenmenge stehend.
  • Bild 12 von 14. Ein hitziger Rave: 34 Grad wurde es am Samstag in Zürich. Die Rettungskräfte waren rege im Einsatz: Neben hitzebedingten Kreislaufproblemen behandelten sie Schnittverletzungen, Schürfungen sowie Intoxikationen. Bildquelle: Keystone/TIL BUERGY.
    Streetparade-Besucher.
  • Bild 13 von 14. Die zur Abkühlung aufgestellten Sprinkleranlagen wurden gerne genutzt. Bildquelle: KEYSTONE / Til Buergy.
    Frau mit Sonnenbrille und Tasche geniesst Wasserspritzer im Freien.
  • Bild 14 von 14. Abtauchen und Abkühlen, aber nicht überall ist das erlaubt: Laut Stadtpolizei mussten mehrere Schwimmerinnen und Schwimmer rund um die Quaibrücke, den Schanzengraben und bei der Limmat aus dem Wasser gewiesen werden. Bildquelle: Keystone / TIL BUERGY.
    Viele Menschen schwimmen im Fluss; Ufer voller Zuschauer.
Ein Sonnenblumenfeld erstrahlt von der Sonne.
Legende: Am Dienstag blühen Sonnenblumen auf einem Feld nahe der Europäischen Zentralbank und den Hochhäusern des Bankenviertels in Frankfurt. Keystone / MICHAEL PROBST
Fallschirme landen über einem Kriegsgebiet.
Legende: Flugzeuge bringen inmitten der israelischen Angriffe lebenswichtige Hilfsgüter per Fallschirm zu den Menschen im Westen von Gaza-Stadt. (06.08.2025) IMAGO / UPI Photo
Ein Mann spielt auf der Strasse mit Feuerstäben.
Legende: Wer braucht schon einen Feuerlöscher, wenn Fabio Zopelli loslegt? Der Künstler führt seine Show beim internationalen Strassenkunstfestival «La Plage des Six Pompes» in La Chaux-de-Fonds NE auf. (5.8.2025) Keystone / VALENTIN FLAURAUD
Zwei Menschen wechseln in der Luft eine Leitung aus.
Legende: Spezialisten wechseln am Montag die Warnleuchten an der Starkstromleitung bei Erstfeld UR. Swissgrid informiert dabei über die neue Hochspannungsleitung, die bald durch den Gotthardtunnel statt über den Pass führen soll. (Keystone/Urs Flueller) So revidiert Swissgrid ihre Strommasten
Auf einer Bank sitzen Vögel vor einem Nebelmeer.
Legende: Während dichte Nebelschwaden am Dienstag die Skyline von Sydney verhüllen, geniessen die Vögel gelassen ihren Platz auf der Parkbank Keystone / MARK BAKER

SRF 4 News, 3.8.2025, 10:30 Uhr ; 

