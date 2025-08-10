Legende:
Ein indischer Student nimmt am 6. August an einer Friedenskundgebung zum «Hiroshima-Tag» in Mumbai teil und setzt mit seiner Gesichtsbemalung ein klares Zeichen: Liebe statt Krieg. (Keystone/Divyakant Solanki)
So zerstörerisch sind nukleare Waffen heute
Bild 2 von 3.
Lichter der Erinnerung: Bunte Papierlaternen treiben auf dem Motoyasu-Fluss in Hiroshima und ehren die Opfer des Atombombenabwurfs vor 80 Jahren. (6.8.2025)
.
Bildquelle: Keystone / FRANCK ROBICHON.
2 / 3
Legende:
Lichter der Erinnerung: Bunte Papierlaternen treiben auf dem Motoyasu-Fluss in Hiroshima und ehren die Opfer des Atombombenabwurfs vor 80 Jahren. (6.8.2025)
Keystone / FRANCK ROBICHON
Bild 3 von 3.
Mit der Botschaft «Keine Bomben» protestieren Studenten in Mumbai am Hiroshima-Tag gegen Krieg und Atomwaffen. (6.8.2025).
Bildquelle: Keystone / DIVYAKANT SOLANKI.
3 / 3
Legende:
Mit der Botschaft «Keine Bomben» protestieren Studenten in Mumbai am Hiroshima-Tag gegen Krieg und Atomwaffen. (6.8.2025)
Keystone / DIVYAKANT SOLANKI
Bild 1 von 14.
«Live Love, Love Life» – «Lebe die Liebe, liebe das Leben» ist das Motto der Street Parade 2025. Die besten Bilder der Technoparty.
Bildquelle: KEYSTONE/ Til Buergy.
1 / 14
Legende:
«Live Love, Love Life» – «Lebe die Liebe, liebe das Leben» ist das Motto der Street Parade 2025. Die besten Bilder der Technoparty.
KEYSTONE/ Til Buergy
Bild 2 von 14.
Discokugeln und Riesenlollipop: Die Lovemobile waren vielfältig dekoriert.
Bildquelle: KEYSTONE/ Til Buergy.
2 / 14
Legende:
Discokugeln und Riesenlollipop: Die Lovemobile waren vielfältig dekoriert.
KEYSTONE/ Til Buergy
Bild 3 von 14.
Von Thor bis zum Totenkopf: Auf den Lovemobilen hat alles Platz.
Bildquelle: KEYSTONE/ Til Buergy.
3 / 14
Legende:
Von Thor bis zum Totenkopf: Auf den Lovemobilen hat alles Platz.
KEYSTONE/ Til Buergy
Bild 4 von 14.
29 Lovemobile zogen ab 14 Uhr durch die Stadt. Eines davon konnte wegen einer Panne nicht mehr weiterfahren.
Bildquelle: KEYSTONE / Til Buergy.
4 / 14
Legende:
29 Lovemobile zogen ab 14 Uhr durch die Stadt. Eines davon konnte wegen einer Panne nicht mehr weiterfahren.
KEYSTONE / Til Buergy
Bild 5 von 14.
Rund 800'000 Leute haben sich ums Zürcher Seebecken versammelt. Laut der Polizei kam es zu 28 Festnahmen, meist wegen Diebstahls und Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz.
Bildquelle: KEYSTONE/ Til Buergy.
5 / 14
Legende:
Rund 800'000 Leute haben sich ums Zürcher Seebecken versammelt. Laut der Polizei kam es zu 28 Festnahmen, meist wegen Diebstahls und Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz.
KEYSTONE/ Til Buergy
Bild 6 von 14.
Viele Menschen, viel Abfall. In der Nacht auf Sonntag werden die Strassen dann wieder blankgeputzt.
Bildquelle: KEYSTONE/ Til Buergy.
6 / 14
Legende:
Viele Menschen, viel Abfall. In der Nacht auf Sonntag werden die Strassen dann wieder blankgeputzt.
KEYSTONE/ Til Buergy
Bild 7 von 14.
Viele feierten auf den Strassen, einige auf den Lovemobilen und andere schauten dem Getümmel auf dem Boot zu.
Bildquelle: KEYSTONE/ Til Buergy.
7 / 14
Legende:
Viele feierten auf den Strassen, einige auf den Lovemobilen und andere schauten dem Getümmel auf dem Boot zu.
KEYSTONE/ Til Buergy
Bild 8 von 14.
Die wichtigsten Accessoires der Feierfreudigen bei der diesjährigen, hochsommerlichen Ausgabe: Fächer und Wasserflaschen.
Bildquelle: KEYSTONE/ Til Buergy.
8 / 14
Legende:
Die wichtigsten Accessoires der Feierfreudigen bei der diesjährigen, hochsommerlichen Ausgabe: Fächer und Wasserflaschen.
KEYSTONE/ Til Buergy
Bild 9 von 14.
Bei der Gratis-Techno-Veranstaltung treten die DJs unentgeltlich auf. Den Riesen-Rave gibt es seit 1992.
Bildquelle: KEYSTONE/ Til Buergy.
9 / 14
Legende:
Bei der Gratis-Techno-Veranstaltung treten die DJs unentgeltlich auf. Den Riesen-Rave gibt es seit 1992.
KEYSTONE/ Til Buergy
Bild 10 von 14.
Wer an der Street Parade auffallen will, muss sich mit dem Outfit besonders ins Zeug legen.
Bildquelle: KEYSTONE/ Til Buergy.
10 / 14
Legende:
Wer an der Street Parade auffallen will, muss sich mit dem Outfit besonders ins Zeug legen.
KEYSTONE/ Til Buergy
Bild 11 von 14.
Snapshot der Street Parade 2025: Laut Veranstaltern sei der Rave, Stand 21 Uhr, ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen.
Bildquelle: KEYSTONE/ Til Buergy.
11 / 14
Legende:
Snapshot der Street Parade 2025: Laut Veranstaltern sei der Rave, Stand 21 Uhr, ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen.
KEYSTONE/ Til Buergy
Bild 12 von 14.
Ein hitziger Rave: 34 Grad wurde es am Samstag in Zürich. Die Rettungskräfte waren rege im Einsatz: Neben hitzebedingten Kreislaufproblemen behandelten sie Schnittverletzungen, Schürfungen sowie Intoxikationen.
Bildquelle: Keystone/TIL BUERGY.
12 / 14
Legende:
Ein hitziger Rave: 34 Grad wurde es am Samstag in Zürich. Die Rettungskräfte waren rege im Einsatz: Neben hitzebedingten Kreislaufproblemen behandelten sie Schnittverletzungen, Schürfungen sowie Intoxikationen.
Keystone/TIL BUERGY
Bild 13 von 14.
Die zur Abkühlung aufgestellten Sprinkleranlagen wurden gerne genutzt.
Bildquelle: KEYSTONE / Til Buergy.
13 / 14
Legende:
Die zur Abkühlung aufgestellten Sprinkleranlagen wurden gerne genutzt.
KEYSTONE / Til Buergy
Bild 14 von 14.
Abtauchen und Abkühlen, aber nicht überall ist das erlaubt: Laut Stadtpolizei mussten mehrere Schwimmerinnen und Schwimmer rund um die Quaibrücke, den Schanzengraben und bei der Limmat aus dem Wasser gewiesen werden.
Bildquelle: Keystone / TIL BUERGY.
14 / 14
Legende:
Abtauchen und Abkühlen, aber nicht überall ist das erlaubt: Laut Stadtpolizei mussten mehrere Schwimmerinnen und Schwimmer rund um die Quaibrücke, den Schanzengraben und bei der Limmat aus dem Wasser gewiesen werden.
Keystone / TIL BUERGY