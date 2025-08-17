Inhalt
Bilder der Woche
-
Mit dem Schaf den Flammen entkommen und mehr Bild-Highlights
Europa kämpft gegen die Hitze, im August ist Sternschnuppenzeit und der Schulalltag ist wieder da: die besten Fotos.
Bild 2 von 2.
Ein Meteor ist mit seiner charakteristischen Spur am späten Montag am Himmel über Allaman VD zu sehen.
Bildquelle: Keystone / VALENTIN FLAURAUD.
Legende:
Ein Meteor ist mit seiner charakteristischen Spur am späten Montag am Himmel über Allaman VD zu sehen.
Keystone / VALENTIN FLAURAUD
Tagesschau, 12.08.2025, 19:30 Uhr
srf/renl