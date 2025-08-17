 Zum Inhalt springen

Bilder der Woche Mit dem Schaf den Flammen entkommen und mehr Bild-Highlights

Europa kämpft gegen die Hitze, im August ist Sternschnuppenzeit und der Schulalltag ist wieder da: die besten Fotos.

17.08.2025, 07:03

Ein Mann transportiert ein Schaf auf dem Motorrad.
Legende: Ein Mann transportiert sein Schaf auf dem Motorrad, während die Flammen die Hügel von Patras, Griechenland, verschlingen. (13.8.2025, Keystone / Thanassis Stavrakis) Hier erfahren Sie mehr zu den Bränden in Südeuropa.
  • Bild 1 von 2. Es ist wieder Sternschnuppenzeit! In der Nähe von Skopje zeigen 300 übereinander angeordnete Langzeitbelichtungsbilder die Perseidenmeteore. (13.8.2025, Keystone / Georgi Licovski). Bildquelle: Hier erfahren Sie mehr zur Sternschnuppenzeit.
    Am Himmel sind mehrere Sternschnuppen zu sehen.
  • Bild 2 von 2. Ein Meteor ist mit seiner charakteristischen Spur am späten Montag am Himmel über Allaman VD zu sehen. Bildquelle: Keystone / VALENTIN FLAURAUD.
    Am Himmel ist eine Sternschnuppe zu sehen.
Vier Kinder mit Uniform halten einen Regenschirm.
Legende: Nicht nur in der Schweiz hat die Schule wieder gestartet, sondern auch in Indien. Hier schützen sich die Kinder vor dem Regen in Bangalore. (13.8.2025) Keystone / JAGADEESH NV
Vier Menschen halten im Wasser eine Schweizer Flagge.
Legende: Teilnehmende des Basler Rheinschwimmens lassen sich mit einer Schweizer Fahne den Fluss hinuntertreiben. Einmal pro Jahr findet das offizielle Basler Rheinschwimmen der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft statt. (12.8.2025) Quelle: Keystone / GEORGIOS KEFALAS
Donald Trump und Wladimir Putin schütteln einander die Hände auf eiinem Flugfeld. Beide lächeln dabei.
Legende: Die Stimmung ist ausgelassen freundlich, als US-Präsident Donald Trump am Freitag (Ortszeit) in Anchorage, der grössten Stadt des US-Bundesstaates Alaska, Wladimir Putin empfängt. Die anschliessenden Gespräche über einen möglichen Frieden in der Ukraine bleiben jedoch ergebnislos. Hier erfahren Sie mehr dazu.
Ein Löwe leckt an einem Bluteis.
Legende: Nicht nur wir Menschen erfrischen uns gerne mit einem Glacé: Das asiatische Löwenjunge Mali leckt am Dienstag im Londoner Zoo an einem Bluteis am Stiel, während in Grossbritannien die Temperaturen auf über 30 Grad steigen. Keystone / KIRSTY WIGGLESWORTH
Person steht auf schwimmendem Fahrzeug im See, umgeben von Segelbooten.
Legende: Wenn der Verkehr in Zürich mal wieder stockt, nimmt man eben die nautische Abkürzung. Tatsächlich handelt es sich bei diesem Bild um die Generalprobe am 12. August anlässlich des Theaterspektakels bei der Saffainsel. Keystone/Gaetan Bally
Eine Frau in der Luft beim Parkour.
Legende: Die Schwedin Miranda Tibbling zeigt während dem Freestyle-Finale der Frauen an den Parkour-World-Games in China, was sie kann. (13.8.2025) Reuters / Go Nakamura
Eine Seilbahn hängt in der Luft.
Legende: Die Seilbahn Rigiblick in Zürich erhält nach knapp 50 Jahren zwei neue Kabinen, weil die alten das Behinderten­gleichstellungsgesetz nicht erfüllt haben. (12.8.2025) Keystone / ENNIO LEANZA
Mehrere Flamingos stehen in einem Staudamm.
Legende: Anmut in Rosa: Flamingos rasten am Mittwoch im Gelingullu-Staudamm, einem Paradies für Zugvögel in Yozgat, Türkei. IMAGO / Anadolu Agency

Alle «Bilder der Woche»-Artikel gibt es hier.

Tagesschau, 12.08.2025, 19:30 Uhr ; 

