Céline Dion soll am Freitag bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris auftreten. Dion hatte krankheitsbedingt alle geplanten Termine ihrer Tournee in Europa abgesagt. Sollte sie bei der Zeremonie singen, wäre das für sie und ihre Fans ein ganz besonderer Moment.

Das Geheimnis wird gut gehütet, Gerüchte gibt es aber einige. So soll die in Frankreich verehrte Céline Dion die Olympischen Spiele in Paris eröffnen – zusammen mit Megastar Lady Gaga. Laut dem Nachrichtenportal TMZ soll Dion einen einzigen Song performen und dafür zwei Millionen Dollar abstauben.

Emmanuel Macron: «Würde mich riesig freuen»

Am Mittwoch heizt auch Frankreichs Präsident die Gerüchte um einen Auftritt von Céline Dion bei der Olympia-Eröffnungsfeier an. «Offenbar ist sie in Paris angekommen, das ist grossartig», erklärte Emmanuel Macron im Gespräch mit dem französischen Radiosender France 2. «Ich würde mich riesig freuen, wenn sie bei der Eröffnungsfeier dabei sein könnte», so Macron.

Legende: Der französische Präsident Macron bei der Eröffnung des olympischen Dorfes in Saint-Denis, Paris. Keystone/Ludovic Marin

Ob Dion tatsächlich die Feierlichkeiten musikalisch begleiten wird, wollte Macron aber nicht bestätigen. Berichten zufolge könnte Dion «L'Hymne à l'amour» der Chanson-Ikone Édith Piaf singen und gemeinsam mit Lady Gaga «La vie en rose» anstimmen.

Dion hatte krankheitsbedingt alle für 2023 und 2024 geplanten Termine ihrer «Courage World Tour» in Europa abgesagt. Sollte sie bei der Zeremonie singen, wäre das für sie und ihre Fans daher ein ganz besonderer Moment. Ende 2022 hat Céline Dion öffentlich gemacht, dass sie an der seltenen neurologischen Krankheit Stiff-Person-Syndrom leidet.

Für die Doku «I Am: Celine Dion» hat die Sängerin ein Kamerateam ganz nah an sich herangelassen. Eine Show zu machen, sei nicht schwer, erzählt sie im Film. Aber eine Show abzusagen, das sei schwer. Der Auftritt bei den Olympischen Spielen wäre nicht der erste für die kanadische Popsängerin: 1996 eröffnete sie die Olympischen Spiele in Atlanta mit dem Lied «The Power of the Dream».