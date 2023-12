Legende: Schneemangel in Engelberg, Obwalden: Skifahrer und -fahrerinnen vergnügen sich auf der Kunstschneepiste der Klostermatte in grüner Landschaft (7. Januar 2023). KEYSTONE/Urs Flueeler

Legende: Ein Bild vom italienischen Strassenkünstler Tvboy in Butscha, einer ukrainischen Stadt. Zuvor wurden hier hunderte Menschen im russischen Angriffskrieg getötet (29. Januar 2023). REUTERS/Valentyn Ogirenko

Legende: Verbundenheit zeigen – das wollen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski am 2. Februar beim EU-Ukraine-Summit in Kiew. Keystone/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Legende: Zürich Flughafen: Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien reisen Schweizer Expertinnen und Experten am 6. Februar in die Türkei. KEYSTONE/Michael Buholzer

Legende: Fast 60'000 Menschen sterben beim Erdbeben in der Türkei und Syrien am 6. Februar 2023. Ein Bild vom Leid, zwei Tage nach der Tragödie. Keystone/EPA/SEDAT SUNA

Legende: Seit dem 24. Februar 2022 tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Im Februar besucht US-Präsident Joe Biden die Ukraine. Am 20. Februar 2023 verabschieden sie sich vor der «Memorial Wall of Fallen Defenders of Ukraine in Russian-Ukrainian War», die gefallene ukrainische Soldaten zeigt. Keystone/Ukrainian Presidential Press Office via AP

Legende: Hongkong am 3. März: Ein Hausbrand in der Sonderverwaltungszone sieht spektakulär aus. Das 43-stöckige Hochhaus soll sich gerade im Umbau befunden haben. REUTERS/Tyrone Siu

Legende: Erst mit 64 statt wie bisher mit 62 Jahren in Rente: Diese Reform führt in Frankreich zu zahlreichen Protesten, wie hier am 25. März. Mittlerweile ist das neue Rentenalter gültig. REUTERS/Yves Herman SEARCH

Legende: Ein Bild vom 29. März 2023: Nach heftigem Regen kommt es in Corcoran, Kalifornien, zu Überschwemmungen. REUTERS/David Swanson

Legende: Zu Besuch in Russland: Der chinesische Präsident Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin stossen an (31. März 2023). KEYSTONE/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/Pavel Byrkin

Legende: Aktivisten von «Renovate Switzerland» protestieren vor dem Gotthardtunnel bei Göschenen im Kanton Uri, während sich der Oster-Reiseverkehr vor dem Nordportal auf mehrere Kilometer staut (7. April). KEYSTONE/Urs Flueeler

Legende: 3. Mai 2023: Wassili Alexejewitsch Nebensja, russischer Diplomat, spricht mit dem Schweizer Aussenminister Ignazio Cassis. Die Schweiz hat im Mai 2023 den Vorsitz im UNO-Sicherheitsrat. KEYSTONE/AP/John Minchillo

Legende: Königin Camilla bekommt ihre Krone – King Charles abseits dieses Fotos natürlich auch. Was es im Publikum so Spannendes zu sehen gibt, ist nicht bekannt. London, 6. Mai 2023. KEYSTONE/Leon Neal/Pool Photo via AP

Legende: 83-jährig stirbt Tina Turner am 25. Mai in Küsnacht, Zürich. Die Trauer ist gross. KEYSTONE/Michael Buholzer

Legende: Trauriger Kriegsalltag: Ein Junge stirbt bei einem russischen Angriff in Kiew, Ukraine. Das Bild vom 1. Juni 2023. KEYSTONE/AP Photo/Alex Babenko

Legende: So sieht eine richtige Diplomfeier aus – zumindest bei der US-Air-Force in Colorado Springs, am 1. Juni. REUTERS/Kevin Mohatt

Legende: Cherson, Ukraine, 7. Juni 2023: Ein Tag zuvor wird der Kachowka-Staudamm zerstört. Das Ausmass ist unglaublich – wie dieses Foto zeigt. Keystone/AP Photo/Libkos

Legende: Am 15. Juni hält Ukraine-Präsident Selenski per Videoübertragung eine Rede vor der Schweizer Bundesversammlung. Die SVP (alle, ausser Andreas Aebi und Hannes Germann) boykottierte die Rede – deshalb die vielen leeren Sitze. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Legende: Über Wochen blickt die Schweiz angespannt nach Brienz (GR). Dann die Erleichterung: Der erwartete Felssturz verschont das kleine Dorf (16. Juni 2023). KEYSTONE/Michael Buholzer

Legende: Die Radwelt trauert um Gino Mäder. Nach einem Sturz an der Tour de Suisse verstirbt der Radprofi am 16. Juni. Die Anteilnahme einen Tag später ist riesig. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Legende: Kapstadt, 19. Juni 2023: Ein Naturschauspiel der besonderen Art. Eine Kaltfront an Südafrikas Westküste bringt Sturm und Regen – sowie eine Menge Schaum. REUTERS/Nic Bothma

Legende: Vom 23. bis 24. Juni 2023 kommt es vor dem Hintergrund des russischen Überfalls auf die Ukraine zu einem Aufstand der Gruppe Wagner in Russland. Ein Bild von Rostow am Don. Nach Vermittlungen durch den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko bricht Jewgeni Prigoschin am Abend des 24. Juni den Marsch auf Moskau ab. KEYSTONE/AP Photo

Legende: Eine wunderschöne Fotokulisse bietet sich am 3. Juli in Athen. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Legende: Tour de France, von Libourne nach Limoges, am 8. Juli 2023. REUTERS/Stephane Mahe

Legende: Ein grosser Waldbrand wütet im Juli ob Bitsch (VS). Die Bilder sind spektakulär, wie dieses vom 17. Juli zeigt. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)

Legende: Verlieren kann so hart sein: die Tunesierin Ons Jabeur nach dem Wimbledon-Finale gegen die Tschechin Marketa Vondrousova am 15. Juli. REUTERS/Dylan Martinez

Legende: World Aquatics Championships in Japan: Eine Taucherin beim Training am 18. Juli. REUTERS/Stefan Wermuth

Legende: Ein Bild vom Waldbrand in Mandra, Griechenland (18. Juli 2023). REUTERS/Louiza Vradi

Legende: Am 24. Juli fegen gewaltige Windböen, kombiniert mit viel Regen, über La Chaux-de-Fonds. Die Bilanz: ein Todesopfer, mehrere Verletzte und Sachschäden in der Höhe von 90 Millionen Schweizer Franken. KEYSTONE/ Valentin Flauraud

Legende: Englands Alex Greenwood und Dänemarks Janni Thomsen (l.) im Einsatz an der Fifa Frauen WM in Australien am 28. Juli 2023. Gewonnen hat das Turnier Downunder Spanien. REUTERS/Carl Recine

Legende: In Lima, Peru, kommt es zu Protesten gegen die Regierung von Präsidentin Dina Boluarte (29. Juli 2023). REUTERS/Angela Ponce

Legende: Am 26. Juli stirbt die irische Sängerin und Songschreiberin Sinéad O’Connor in London. Am 8. August fährt der Leichenwagen in Bray, Irland, die Strasse entlang – begleitet von Fans. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Legende: Hawaii am 11. August: Ein Mann schaut sich die verbrannten Autowracks in Lahaina an. Sie fielen einem Waldbrand zum Opfer. Keystone/AP Photo/Rick Bowmer

Legende: Der wohl bekannteste Mugshot ever: der frühere US-Präsident Donald Trump im Fulton County Sheriff's Office. Keystone/Fulton County Sheriff's Office via AP

Legende: Am 10. August entgleist ein Güterzug im Gotthard-Basistunnel. Knapp einen Monat später, am 6. September, wird dieses Foto aufgenommen. KEYSTONE/Urs Flueeler

Legende: Hoffnung und Kraft geben sich zwei Männer am 13. September in Marokko. Das Land wurde von einem starken Erdbeben heimgesucht. Knapp 3000 Menschen sterben. Keystone/EPA/JALAL MORCHIDI

Legende: Ein Wolfshund schnappt sich die Maske mit dem Bild von Bundesrat Albert Rösti, nach der Einreichung einer Petition gegen den Wolfsabschuss. Albert Röstis Wolf-Abschusspläne geben zu reden (28. September). KEYSTONE/Peter Klaunzer

Legende: Blick auf den Erdrutsch, aufgenommen am 3. Oktober 2023 in Schwanden (GL). Am 29. August hat sich ein Erdrutsch mit 30'000 Kubikmeter Geröll ereignet. Zahlreiche Gebäude wurden beschädigt, Menschen evakuiert. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Legende: Am 7. Oktober werden bei einem Terrorangriff der Hamas auf Israel mehr als 260 Personen bei einem Musikfestival getötet. Das Bild vom 12. Oktober zeigt die Verwüstung. Seither herrscht im Nahen Osten wieder Krieg. Er fordert tausende Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Keystone/EPA/MARTIN DIVISEK

Legende: Israels Iron Dome, ein mobiles System zur Abwehr von Raketen, fängt aus dem Gazastreifen abgefeuerte Raketen ab. Nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober kommt es zur erneuten Eskalation im Nahen Osten. Im Bild, die Stadt Ashkelon in Israel am 9. Oktober. REUTERS/Amir Cohen

Legende: Evan Gershkovich ist ein US-amerikanischer Journalist. Er arbeitet für das Wall Street Journal. Im März 2023 wurde er – als erster US-Reporter seit dem Ende des Kalten Kriegs – verhaftet. Der Vorwurf: Spionage. Ein Bild vom 10. Oktober. Der Angeklagte bestreitet die Vorwüfe. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Legende: Nach dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober bombardiert Israel den Gazastreifen. Ein Bild aus Khan Bounis vom 11. Oktober. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Legende: Nach starkem Regen im englischen Castleton zeigt sich am 22. Oktober dem Fotografen Carl Recine diese schöne Bild. REUTERS/Carl Recine

Legende: Georges-Simon Ulrich, kurz vor Beginn einer Pressekonferenz des Bundesamtes für Statistik (BFS) nach den Schweizer Wahlen am 25. Oktober 2023 in Bern: Bei der Berechnung der nationalen Parteistärken gibt es Fehler. Deshalb muss er sich erklären. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Legende: Ein Mann spaziert über ein trockenes Gebiet beim Titicacasee, Lateinamerikas grösstem Süsswasserbecken. Der Titicacasee liegt auf der Grenze zwischen Peru und Bolivien in den Anden (26. Oktober). REUTERS/Claudia Morales

Legende: Am 10. November 2023 wird Brian in Zürich aus dem Gefängnis entlassen. Während sein Rechtsanwalt Thomas Häusermann den Medien Auskunft gibt, schaut er sich den Himmel an. KEYSTONE/Michael Buholzer

Legende: Die Schweiz hat einen 122. Bundesrat: Es ist Beat Jans. Er folgt auf Alain Berset. Die anderen sechs aktuellen Bundesrätinnen und -räte werden am 13. Dezember alle wiedergewählt. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

