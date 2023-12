Legende:

Kenzaburo Oe, verstorben am 3. März, war ein japanischer Autor und Friedensaktivist. Er erhielt 1994 den Nobelpreis für Literatur – «für seine Erschaffung einer Welt im Werk, in der sich Leben und Mythos zu einem erschütternden Bild des Menschen in der Gegenwart verdichten». Er verstarb mit 88 Jahren in Tokio. (Imago images/Kyodo News)