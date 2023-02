Emmanuel und Brigitte Macron – die Liebe zwischen einem Schüler und dessen Lehrerin. Das französische Präsidentenpaar verbindet eine ganz besondere Liebesgeschichte.

Emmanuel und Brigitte Macron

1 / 4 Legende: Emmanuel und Brigitte Macron Keystone / Thibault Camus 2 / 4 Legende: 2007 heirateten die beiden Keystone / Michel Springer 3 / 4 Legende: Die ehemalige Lehrerin unterstützt den Präsidenten Keystone / Sean Kilpatrick 4 / 4 Legende: Die Macrons bei den Präsidentschaftswahlen Keystone / Christophe Ena

Brigitte ist 40 Jahre alt, verheiratet und Lehrerin, als sie in einem Theaterkurs den damals 15-jährigen Emmanuel Macron kennenlernt. Er ist ein guter Klassenkamerad ihrer Tochter. Amor hat zugeschlagen, denn kurz darauf verlieben sich Brigitte und Emmanuel Hals über Kopf ineinander.

Eine 40-Jährige verliebt sich in einen Minderjährigen. Um einen vermeintlichen Skandal zu verhindern, zieht Macron auf Wunsch seiner Eltern nach Paris. Dort setzt er die Schule fort, seine grosse Liebe Brigitte vergisst er jedoch nie. Auch Brigitte vermisst Emmanuel. Die beiden treffen sich über Jahre hinweg immer wieder, oftmals an den Wochenenden. Im Jahre 2007 läuten die Hochzeitsglocken beim ungleichen Paar. Brigitte hat sich in der Zwischenzeit geschieden.

«Vielleicht sind wir kein normales Paar, wenn es das überhaupt gibt. Aber wir sind ein Paar», sagt Emmanuel Macron bei der Vermählung. 2017 tritt er in das Amt des französischen Präsidenten, Brigitte hängt ihre Karriere als Lehrerin an den Nagel. Sie unterstützt ihn, wo es nur geht.

Vielleicht sind wir kein normales Paar, wenn es das überhaupt gibt. Aber wir sind ein Paar.

Immer wieder schwärmt Emmanuel in der Öffentlichkeit von seiner Brigitte: «Ohne sie wäre ich nicht derjenige, der ich heute bin.» Und auch Brigitte spart nicht mit den Liebeserklärungen an ihren Liebsten: «Emmanuel ist ein wahr gewordener Traum.» Brigittes Kinder werden erst später eingeweiht, das Verständnis ihrerseits ist gross. «Wenn ich die wahre Liebe beschreiben müsste, wären es meine Mutter und Macron», sagt Brigittes Tochter Tiphaine Auzière. Ihre Liebe zelebrieren Emmanuel und Brigitte bis heute in der Öffentlichkeit.

Emmanuel ist ein wahr gewordener Traum.

Treu dem Motto: Wohin die Liebe fällt! Und diese Liebe zwischen der ehemaligen Lehrerin und ihrem Musterschüler scheint unendlich.