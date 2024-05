Nemo erreicht das Final: Das Bieler Musiktalent Nemo hat es in das Finale des Eurovision Song Contest 2024 im schwedischen Malmö geschafft. Mit dem Song «The Code» überzeugte Nemo am Donnerstagabend am zweiten Halbfinale des Musikwettbewerbs. Theatralisch bewegte sich der non-binäre Act mit kraftvoller Stimme auf einer sich drehenden Scheibe auf der grossen Bühne. Rap, Drum and Bass, sogar Oper – alles bei Nemos Song dabei.

Die Darbietung wurde nach 23 Uhr schliesslich vom Publikum gewürdigt: Die Schweiz zieht ein weiteres Mal in ein ESC-Finale ein. Am Samstag wird sie gegen 25 weitere Länder antreten.

Diese Länder stehen im Finale: Nebst der Schweiz zogen am im zweiten Halbfinale ebenfalls Lettland, Österreich, Niederlande, Norwegen, Israel, Griechenland, Estland, Georgien und Armenien in das Finale ein. Am Dienstag hatten sich bereits Serbien, Portugal, Slowenien, Ukraine, Litauen, Finnland, Zypern, Kroatien, Irland und Luxemburg qualifiziert.

ESC 2024: Zweites Halbfinale in Malmö

Das gab zu reden: Vor Beginn des zweiten Halbfinales hatten mehrere tausend Demonstranten den Ausschluss Israels und Eden Golan vom Wettbewerb gefordert. Etwa 5000 Menschen versammelten sich zu einem Marsch durch die Stadt. Der Auftritt Golans in der Halle verlief dann ohne grosse Zwischenfälle. Der israelische Act liess sich nicht beirren. Eine gefühlvolle Ballade singend, tanzte Golan in einem weissen Kleid, das optisch an Bandagen erinnerte, über die Bühne und steht im Finale.

Das steht am Samstag an: Das grosse Finale in der Malmö-Arena bestreiten 26 Länder. Nebst den obengenannten Ländern standen die sogenannten «Big-Five»-Länder bereits im Vorfeld für das Finale fest. Das sind Frankreich, Grossbritannien, Italien, Spanien und Deutschland. Sie sind die grössten Geldgeber. Ebenfalls automatisch für das Finale qualifiziert ist das Gastgeberland, in diesem Jahr also Schweden.

Das Finale live aus Malmö, Schweden. Samstag, 11. Mai 2024, 21:00 Uhr.

Das sind die Favoriten: In der Favoritenrolle sind neben Nemo auch der Kroate Baby Lasagna oder das Ukrainische Duo Alyona Alyona & Jerry Heil, die sich bereits im ersten Halbfinale am Dienstag qualifiziert hatte.