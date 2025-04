Per E-Mail teilen

Das Schimpansenweibchen Kitoko hat im Zoo Basel ein Jungtier zur Welt gebracht.

Das neugeborene Weibchen mit dem Namen Wasili ist wohlauf.

Der Name bedeutet «Ankunft» auf Suaheli, wie der «Zolli» mitteilte.

Das Schimpansen-Baby erblickte in der Nacht auf den 17. März das Licht der Welt. Für die 31-jährige Kitoko ist es bereits der fünfte Nachwuchs. Sie hat vor ein paar Jahren auch schon ein Junges ihrer Schwester «adoptiert», welche sich aus gesundheitlichen Gründen nicht um das Baby kümmern konnte, wie der Zoo schreibt.

Die junge Wasili ist vor etwas mehr als zwei Wochen auf die Welt gekommen.

Das Affenbaby wird die nächsten Monate ganz nah bei der Mutter verbringen.

Der sogenannte Moro-Reflex sorgt dafür, dass sich Wasili mit Händen und Füssen am Fell der Mutter festklammert.

Vater von Wasili ist der 21-jährige Kume. Die Schimpansengruppe im Zoo Basel besteht nun aus 16 Tieren: Drei Männchen, zwölf Weibchen und nun ein Neugeborenes.

Zur Erkundung auf den Rücken klettern

Junge Schimpansen werden in der ersten Zeit von der Mutter und später auch von den anderen Familienmitgliedern getragen. Bereits unmittelbar nach der Geburt setzt der sogenannte Moro-Reflex ein. Dieser sorgt dafür, dass sich das Affenbaby mit Händen und Füssen am Fell des Muttertiers festklammert. Wasili wird die folgenden Monate daher am Bauch der Mutter verbringen.