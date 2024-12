Die US-Marine hat den amerikanischen Schauspieler Tom Cruise geehrt.

Dies für seine «herausragenden Beiträge zur Marine und zum Marine Corps» mit «Top Gun» und anderen Filmen.

Cruise, der aktuell in Grossbritannien arbeitet, erhielt den Distinguished Public Service Award vom US-Marineminister Carlos Del Toro in den Longcross Studios bei London.

Der 62-jährige Schauspieler sagte, er sei stolz auf die «aussergewöhnliche Anerkennung», die ihm zuteil werde.

Die Marine erklärte, Cruise habe «das öffentliche Bewusstsein und die Wertschätzung für unser hochqualifiziertes Personal und die Opfer, die sie in ihrer Uniform bringen, erhöht.»

Legende: Tom Cruise als Maverick in «Top Gun» aus dem Jahr 1986. imago images/xx MSDTOGU PA006

«Top Gun», der 1986 gedrehte Film über Flieger-Asse aus dem Kalten Krieg, machte Cruise zum Star und führte zu einem sprunghaften Anstieg der Rekrutierungszahlen beim US-Militär. Die Navy stellte sogar Rekrutierungstische in den Kinos auf.

Das Interesse wurde 2022 neu geweckt mit der Fortsetzung «Top Gun: Maverick», in dem Cruises Figur eine neue Generation von Elitefliegern anleitet.

Legende: Tom Cruise wirbt für «Top Gun: Maverick» in Seoul am 20.06.2022. Reuters/HEO RAN

Cruise wurde auch für seine Rollen in «Born on the Fourth of July», «A Few Good Men» und den «Mission: Impossible»-Filmen gelobt.