«Es ist völlig absurd, dass ich mich immer erklären muss – dabei ist es doch einfach die Gesellschaft, die sich kaputt sauft und raucht.» Sofia Blanck ist Sängerin der Hardcore-Band «Divine Sentence», 23 Jahre alt und seit der Geburt «Straight Edge».

Sie konsumiert somit keine Zigaretten, ist abstinent und verzichtet gänzlich auf Fleisch. Was klingt wie ein Werbespruch einer lokalen Krankenkasse, ist das Credo einer ganzen Subkultur. Sofia ihrerseits hat noch nie einen Schluck Alkohol getrunken.

Wie ist die Bewegung «Straight Edge» entstanden? Box aufklappen Box zuklappen «Straight Edge» hat seinen Ursprung im Punk der 1980er-Jahre, als Drogenkonsum ein wichtiger Bestandteil der Szene war. Ein Teil der Punks störte dieser selbstzerstörerische Lebensstil – sie lehnten sich dagegen auf. Allen voran die Band «Minor Threat», Wegbereiter der «Straight-Edge»-Bewegung. Sie sangen 1981 in ihrem Lied «Out of Step»: «I don’t smoke, I don’t drink, I don’t fuck … At least I can fucking think.» Daraus entstand das ursprüngliche Prinzip: kein Alkohol, keine Zigaretten und keine Drogen.

Die «Straight Edge»-Bewegung versucht sich am Kunststück, einen Balance-Akt zwischen Askese und Ekstase zu finden – mit hartem Punk und nüchternem Kopf. Wenn Sofia an ihren Konzerten singt, klingt das für Laien eher wie ein unkontrolliertes Schreien. Wenn das Publikum tanzt, gleicht die Meute einer wilden Barrauferei.

Legende: Sofia auf der Bühne. Dass der Text beim Konzert kaum verständlich ist, gehört beim «Hardcore» dazu. Marion Böhner

Für die 23-jährige Sängerin eine Euphorie, gar ein ekstatischer Rausch, der ohne einen Tropfen Alkohol entsteht. Hier findet sie ihr Hochgefühl, den Ausgleich zum Alltag, der gesellschaftlich oft mit Alkohol entfacht wird. Diese Haltung sei auch eine Widersetzung gesellschaftlicher Normen, ein Dagegensein.

Betrunkene stressen mich am Konzert.

Vor der Bühne, im tanzenden Publikum, sind jedoch weitaus nicht immer alle gleich nüchtern wie die Lead-Sängerin. «Wenn im Publikum ein paar völlig betrunken sind, stresst mich das schon», sagt Sofia. Grundsätzlich würden ihre Auftritte aber ohne benebelte Zwischenfälle über die Bühne gehen.

Legende: Sofia direkt nach einem Konzert vor der Reitschule in Bern – für sie bräuchte es kein Bier an ihren Auftritten. SRF

Als Musikerin versteht sie sehr wohl, dass die Klubs mit den Drinks am meisten Umsatz generieren, «aber es ist doch scheisse, dass man nicht einen Abend ohne Alkohol verbringen kann».

Kritik an Genussmitteln

Sofia stört sich auch am Begriff Genussmittel. «Was hat es mit Genuss zu tun, sich die Lunge kaputtzumachen oder am nächsten Tag nicht mehr zu wissen, was am Vorabend passiert ist?» Ihr Genussmittel sei es, unter Freundinnen zu sein und einfach Spass zu haben. Sie habe deshalb auch nicht Angst, etwas zu verpassen, «ich bin eher paranoid, dass ich dann etwas vergessen würde, was in einer Nacht passiert ist».

Gewaltätige Hardliner Box aufklappen Box zuklappen Mit dem Aufkommen der «Straight Edge»-Bewegung ist auch ein gewalttätiger Teil entstanden. Sogenannte Hardliner definierten sich als radikaler Arm des «Straight Edge» und wurden gegenüber ehemaligen «Straight Edgern», die sie rauchend oder trinkend erwischten, auch gewalttätig.

Das Wiedererkennungsmerkmal der Bewegung ist ein schwarzes «X». Das Versprechen der Entsagung trägt sie unverkennbar tätowiert auf der Haut. Für viele ist das Merkmal unter der Haut eine zusätzliche Motivation, den enthaltsamen Prinzipien treu zu bleiben. Sich dem nüchternen Leben zu frönen, sei auch Selbstbeherrschung – sich von keinen Substanzen in Zwanghaft nehmen zu lassen.

Veganismus als Mission

Sofia lebt «Straight Edge», dies gilt aber nicht für alle Bandmitglieder. Die gemeinsame Motivation der Band, neben dem Musizieren: der Veganismus. «Die Welt wäre eine schönere, wenn einfach alle vegan leben würden», sagt Sofia. Dieser Wunsch von Sofia ist in der Schweiz noch kühne Utopie: Weniger als ein Prozent der Bevölkerung lebt derzeit vegan.

Legende: Sofia hat sich ihr Tattoo auf den Nacken gestochen. Viele aus der Szene tätowieren sich dieses «X» auf den Handrücken. SRF

Sofias Texte drehen sich mehrheitlich um das vegane Leben, mit einer unverblümten Kernbotschaft: «Go vegan or go fuck yourself.» Dieses Statement provoziert, und das sei auch das Ziel, «denn dieser Satz hat sich nach dem Konzert bei allen eingebrannt», erklärt Sofia.

Können Sie sich vorstellen, «Straight Edge» zu leben? Ja Ja % Nein Nein % Ich lebe bereits so. Ich lebe bereits so. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Beim Alkohol ist Sofia nicht so unerbittlich. Dass nicht die ganze Band «Straight Edge» lebt, findet sie zwar etwas schade – es stört sie aber nicht, was ihre Bandmitglieder in der Freizeit machen. Hauptsache, sie respektieren ihren Lebensweg.