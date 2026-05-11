Ein umherstreifender Schwarzbär hat sich laut NBC seinen Weg durch ein Wohnviertel im Ort Altadena gebahnt.

Er kletterte auf Bäume und lief durch Gärten der Anwohnenden.

Dutzende Menschen hielten an, um Fotos zu machen und das Tier zu beobachten.

Das Schwarzbären sich in Bäumen aufhalten ist keine Seltenheit, sie gelten als ausgezeichntete Kletterer. In einer Wohngegend in Altadena sorgte das Tier dennoch für Aufsehen. Anwohnende fragten sich, was passieren würde, wenn der Bär sich entschliessen würde, wieder herunterzukommen.

Ein Anwohner legte dem Bären Essen und Wasser auf ein Trottoir. Experten raten jedoch davon ab Bären zu füttern. Es kann dazu führen, dass die Tiere sich an Menschen gewöhnen, was sowohl den Bären als auch die Gemeinde in Gefahr bringen könnte. Ein Mitarbeiter der Tierschutzbehörde von Pasadena forderte die Menschen auf, den Bereich zu räumen und den Bären nicht weiter zu reizen.

Auch die Sheriff-Behörde des Bezirks Los Angeles rückte zum Einsatzort aus, richtete eine Absperrung ein und half bei der Kontrolle der Menschenmenge. Die Wildtierbehörden fordern die Menschen dringend auf, Abstand zu halten und sich dem Tier nicht zu nähern.