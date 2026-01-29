Obwohl das Meereis rund um die norwegische Inselgruppe stark zurückgegangen ist, bleibt die Zahl der Eisbären auf Spitzbergen bislang stabil. Mehr noch: Die Tiere scheinen sich körperlich sogar in besserer Verfassung zu befinden.
Tatsächlich haben die Fettreserven der Eisbären auf Spitzbergen seit dem Jahr 2000 zugenommen. Das hält ein Forschungsteam um Jon Aars des Norwegischen Polarinstituts in einer aktuellen Studie fest. Die Ergebnisse erstaunen. Schliesslich verlieren die Raubtiere mit dem Eis ihre wichtigste Jagdplattform.
Eine mögliche Erklärung für die Stabilität und gute Körperverfassung der Eisbären sehen die Forschenden in der Erholung ehemals stark bejagter Beutetiere wie Rentiere und Walrosse. Zudem konzentrieren sich Robben auf immer kleiner werdende Eisflächen, was die Jagd auf sie vorübergehend effizienter machen dürfte.
Grund zur Entwarnung gibt das Forschungsteam allerdings nicht. Setzt sich der Eisverlust fort, dürfte auch die Spitzbergen-Population unter den zunehmend schwierigeren Bedingungen leiden.