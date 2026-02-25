Seit 1991 ist er zeremonielles Staatsoberhaupt. Generell gibt es momentan nicht viele «Good News» von der Königsfamilie.

König Harald von Norwegen befindet sich in einem Spital auf der spanischen Insel Teneriffa, wie der Königspalast mitteilt.

Er leide an einer Infektion und einer Dehydrierung.

Der 89-jährige Monarch ist seit 1991 Norwegens zeremonielles Staatsoberhaupt.

Legende: König Harald mit seiner Frau Königin Sonja an den olympischen Winterspielen Milano-Cortina am 7. Februar 2026. Reuters / Heiko Junge

Der König, der mit seiner Frau Königin Sonja privaten Urlaub auf den kanarischen Inseln machte, befindet sich laut Angaben des Palastes den Umständen entsprechend in einem zufriedenstellenden Zustand.

Der Leibarzt des Königs werde nach Teneriffa reisen. Sobald der Arzt die Situation beurteilt habe, werde ein Update zu Haralds Gesundheitszustand veröffentlicht, führt der Palast aus.

Harald ist gerade am Samstag 89 Jahre alt geworden und damit Europas ältester noch lebender Monarch. Auch im Malaysia-Urlaub vor zwei Jahren machten ihm gesundheitliche Probleme zu schaffen. Damals musste er in eine Klinik, wo ihm dann ein temporärer Herzschrittmacher eingesetzt wurde.

Marius Borg Høiby vor Gericht

Es ist bisher kein Glücksjahr für die norwegische Königsfamilie. König Haralds Stiefenkel Marius Borg Høiby sitzt aktuell in Untersuchungshaft und muss sich seit Anfang Februar in Oslo vor dem Gericht verantworten. In 38 Punkten ist der 29-Jährige angeklagt, darunter schwere Vergewaltigung, Körperverletzung, häusliche Gewalt, Sachbeschädigung, Drogenmissbrauch und Verkehrsdelikte.

Legende: Eine Gerichtszeichnung von Marius Borg Høiby beim Prozess. Keystone / AP NTB Scanpix Pool

Als eine Ex-Freundin von Borg Høiby ihn 2024 anzeigte, brachte das so einiges ins Rollen. Immer mehr mutmassliche Opfer meldeten sich und erzählten von ähnlichen Vorkommnissen. Rund ein Jahr später erhob die Staatsanwaltschaft dann Anklage gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit. Der Prozess dauert voraussichtlich bis Mitte März.

Auch Mette-Marit in der Kritik

Kronprinzessin Mette-Marit sorgt seit Anfang Jahr ebenfalls mit Schlagzeilen für Aufruhr. Ihr Name ist in den Epstein-Files auftaucht. Dokumente aus dem umfangreichen Aktenbestand des verstorbenen US-Sexualstraftäters belegen, dass es Kontakte zwischen Mette-Marit und Jeffrey Epstein gab und dass sie sich im Jahr 2013 auch in seiner Villa in Palm Beach aufhielt.

Der norwegische Hof betont, dass die 52-Jährige nie Geld von Epstein erhalten habe. Dennoch bleiben diesbezüglich viele Fragen offen.

Legende: Mette-Marit ist momentan wohl nicht zum Lachen zumute. Keystone / Jens Kalaene

König Haralds gesundheitliche Probleme, der Prozess gegen Marius Borg Høiby und Mette-Marits Verbindung mit Jeffrey Epstein belasten die Monarchie aktuell gleichzeitig. Man könnte also sagen: Das norwegische Königshaus kämpft gerade mit einer Pechsträhne – und die ganze Welt schaut zu.