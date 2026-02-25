König Harald V. von Norwegen wird im Verlauf des Tages aus dem Spital auf der spanischen Insel Teneriffa entlassen, wie der Königspalast mitteilt.

Der Monarch musste sich am Dienstag während eines privaten Urlaubs auf Teneriffa aufgrund einer Infektion und Dehydrierung in eine Klinik begeben.

Der 89-jährige Monarch ist seit 1991 Norwegens zeremonielles Staatsoberhaupt.

Der König habe gut auf die Behandlung angesprochen, hiess es in der Hofmitteilung. Demnach werde er nun seinen Urlaub auf der Kanarischen Insel zusammen mit Königin Sonja (88) fortsetzen.

Haralds Leibarzt, der kurzfristig angereist war, werde noch einige Tage auf Teneriffa bleiben, um den Zustand des Königs zu beobachten. Wann das Königspaar in die Heimat zurückreisen werde, steht der Mitteilung zufolge noch nicht fest.

Monarch feierte am letzten Samstag seinen 89. Geburtstag

Am Mittwoch hatte es geheissen, König Harald müsse noch einige Tage zur Beobachtung und weiteren Behandlung im Spital auf Teneriffa bleiben. Der norwegische Monarch war am Dienstag, während eines privaten Urlaubs auf Teneriffa zusammen mit Königin Sonja (88), wegen einer Infektion und Dehydrierung in das Hospital Universitario Hospiten Sur gekommen. Am Mittwoch ist sein Leibarzt auf der Kanarischen Insel gelandet.

Legende: König Harald bei der Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo im Dezember 2022. AP Photo/Markus Schreiber, File

Der Leibarzt des Königs sprach von einer ernsten Lage: «Wenn fast 90-Jährige mit einer Infektion ins Spital kommen, ist das ernst», sagte Bjørn Bendz laut der Mitteilung. Die Infektion stamme von einer Entzündung an König Haralds Bein. Deshalb müsse man sich einen guten Überblick über den Gesundheitszustand verschaffen, bevor er das Spital verlassen könne – selbst, wenn der Zustand derzeit stabil sei, erklärte Bendz.

Harald ist gerade am Samstag 89 Jahre alt geworden und damit Europas ältester noch lebender Monarch. Vor zwei Jahren machten ihm gesundheitliche Probleme in den Ferien in Malaysia zu schaffen. Damals musste er in eine Klinik, wo ihm ein temporärer Herzschrittmacher eingesetzt wurde.

Stiefenkel Marius Borg Høiby vor Gericht

Es ist bisher kein Glücksjahr für die norwegische Königsfamilie. König Haralds Stiefenkel Marius Borg Høiby sitzt aktuell in Untersuchungshaft und muss sich seit Anfang Februar in Oslo vor Gericht verantworten. In 38 Punkten ist der 29-Jährige angeklagt, darunter schwere Vergewaltigung, Körperverletzung, häusliche Gewalt, Sachbeschädigung, Drogenmissbrauch und Verkehrsdelikte.

Legende: Eine Gerichtszeichnung von Marius Borg Høiby beim Prozess. Keystone / AP NTB Scanpix Pool

Als eine frühere Freundin von Borg Høiby ihn 2024 anzeigte, brachte das einiges ins Rollen. Immer mehr mutmassliche Opfer meldeten sich und berichteten von ähnlichen Vorkommnissen. Rund ein Jahr später erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit. Der Prozess dauert voraussichtlich bis Mitte März.

Auch Kronprinzessin Mette-Marit in der Kritik

Seit Anfang Jahr sorgt auch Kronprinzessin Mette-Marit mit Schlagzeilen für Aufruhr. Ihr Name ist in den Epstein-Files aufgetaucht. Dokumente aus dem umfangreichen Aktenbestand des verstorbenen Sexualstraftäters belegen, dass es Kontakte zwischen Mette-Marit und Jeffrey Epstein gab und dass sie sich im Jahr 2013 auch in seiner Villa in Palm Beach, Florida, aufhielt.

Legende: Mette-Marit hielt lange persönlichen Kontakt mit Jeffrey Epstein. Keystone / Jens Kalaene

König Haralds gesundheitliche Probleme, der Prozess gegen Marius Borg Høiby und Mette-Marits Verbindung mit Jeffrey Epstein belasten die Monarchie aktuell gleichzeitig. Das norwegische Königshaus kämpft mit einer Pechsträhne – und die ganze Welt schaut zu.