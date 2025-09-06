Vor der Zentrale des Armani-Konzerns in Mailand sind Hunderte Menschen Schlange gestanden, um zum Sarg des im Alter von 91 Jahren gestorbenen Designers zu kommen.

Der Sarg steht im Teatro Armani, wo in den vergangenen Jahren seine grossen Modeschauen stattfanden.

Armani starb am Donnerstag, nachdem ihm die Gesundheit bereits seit einigen Monaten zu schaffen gemacht hatte.

Der Modeschöpfer wohnte nur einige Häuser weiter, in einer der elegantesten Strassen Mailands. Sein Sarg wurde am Morgen ins Teatro Armani verlegt, wo ihn zahlreiche Trauernde mit grossem Applaus empfingen.

Abschied mit weissen Rosen und Papierlaternen

Der Saal, in dem der mit weissen Rosen verzierte Sarg steht, ist abgedunkelt. Erleuchtet wird er von mehreren Hundert Papierlaternen. Auf einer grossen Leinwand ist neben einem Foto, das Armani am Ende einer Modeschau zeigt, in italienischer Sprache zu lesen: «Das Vermächtnis, das ich hinterlassen möchte, besteht aus Engagement, Respekt und Aufmerksamkeit für Menschen und die Realität. Damit beginnt alles.»

Das abgedunkelte Teatro Armani zieren Papierlaternen.

Hunderte stehen Schlange, um Abschied von der Modegrösse zu nehmen.

Weisse Rosen, wie sie hier im Zaun vor dem Teatro Armani stecken, waren ein Markenzeichen Armanis.

Auch den Sarg Armanis zieren weisse Rosen. Die Totenwache ist ganz in seinem Stil gehalten.

Bis Sonntagabend bietet sich Trauernden Gelegenheit, Abschied zu nehmen. Die Beisetzung soll am Montag im kleinen Kreis stattfinden.

Armani soll Pläne für Nachfolge hinterlassen haben

Armani gehörte jahrzehntelang zu den wichtigsten Modemachern der Welt. Mitte der 70er Jahre gründete er mit seinem Partner Sergio Galeotti die Giorgio Armani SpA. Anfangs vertrieb der Konzern Mode, dann folgten Accessoires, Parfüms und sogar Hotels. Nach Galeottis frühem Tod 1985 gehörte das Unternehmen Armani allein.

Wie es mit der milliardenschweren Firma Armani weitergeht, ist noch nicht bekannt. Der Modemacher soll aber Pläne für seine Nachfolge hinterlassen haben. Nach italienischen Medienberichten soll in den Tagen nach der Beerdigung sein Testament eröffnet werden.