Die Beatles bekommen ihr eigenes Museum in London.

Auf dem Dach des Gebäudes fand das letzte Konzert der britischen Kultband statt.

Paul McCartney und Ringo Starr sind von den Plänen beeindruckt. Die neue Attraktion für Fans der Beatles soll 2027 an einem Ort mit viel Geschichte eröffnen: in der Savile Row Nr. 3. Auf dem Dach des Gebäudes spielte die Gruppe am 30. Januar 1969 ihr letztes öffentliches Konzert. Damals befand sich dort der Hauptsitz des Beatles-Labels «Apple Corps». Im Keller befand sich zudem das Studio, in dem das Album «Let It Be» aufgenommen wurde.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Das legendäre Rooftop-Konzert der Beatles fand am 30. Januar 1969 auf dem Dach der Savile Row 3 in London statt. Bildquelle: Keystone / Alberto Pezzali. 1 / 4 Legende: Das legendäre Rooftop-Konzert der Beatles fand am 30. Januar 1969 auf dem Dach der Savile Row 3 in London statt. Keystone / Alberto Pezzali

Bild 2 von 4. Die Beatles: Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon und George Harrison (v.l.n.r.). Bildquelle: AP. 2 / 4 Legende: Die Beatles: Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon und George Harrison (v.l.n.r.). AP

Bild 3 von 4. Als Schlagzeuger der Beatles war Ringo Starr einer der populärsten Musiker der Sechziger. Bildquelle: Keystone / Lionel Cironneau. 3 / 4 Legende: Als Schlagzeuger der Beatles war Ringo Starr einer der populärsten Musiker der Sechziger. Keystone / Lionel Cironneau

Bild 4 von 4. Paul McCartney gilt als der erfolgreichsten Songwriter der Popmusik-Geschichte und ist noch heute aktiv. Bildquelle: Keystone / Scott Garfitt. 4 / 4 Legende: Paul McCartney gilt als der erfolgreichsten Songwriter der Popmusik-Geschichte und ist noch heute aktiv. Keystone / Scott Garfitt Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

«Apple Corps» hat das Gebäude im Zentrum Londons zurückgekauft und plant ein Erlebnis für Fans mit bislang unveröffentlichtem Archivmaterial. Das Gebäude soll damit erstmals öffentlich zugänglich werden. Besucher sollen auch das berühmte «Rooftop»-Konzert an genau dem Ort erleben können, wo es stattfand.

«Es war wirklich ein besonderes Gefühl, in die Savile Row 3 zurückzukehren und sich dort umzusehen», sagte Paul McCartney in einer Mitteilung auf der Beatles-Website. «Das Team hat wirklich beeindruckende Pläne zusammengestellt.» Ringo Starr fügte hinzu: «Es ist, als würde man nach Hause kommen.»

