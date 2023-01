Mit dem Swisspass können Reisende im öffentlichen Verkehr die Fahrkarten bargeldlos bezahlen.

Das Vorgehen ist das gleiche wie bei einer Kredit- oder Debitkarte – man hält die Karte kontaktlos an Bezahlterminals.

Die Bezahlfunktion kann nur mit Swisspass-Karten der neuesten Generation genutzt werden, die seit Dezember 2021 herausgegeben werden.

Alliance-Swisspass-Sprecher Thomas Ammann bestätigte einen entsprechenden Bericht der «Aargauer Zeitung» gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Wer eine ältere Karte hat, erhält nach der Registrierung für die Bezahlfunktion eine neue.

Legende: Den Swisspass an das Bezahlterminal halten – und schon ist das Billett bezahlt. Swisspass.ch

Das System ist seit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember in Kraft. Bevor die Funktion genutzt werden kann, müssen sich Interessierte auf einer Website registrieren. Wer volljährig ist und im Bonitätscheck als zahlungskräftig eingestuft wurde, kann die Funktion nutzen und seine Fahrkarte später per Monatsrechnung bezahlen.

Prepaid-Funktion als Alternative

Wer nicht genügend zahlungskräftig oder nicht volljährig ist, muss mit der Prepaid-Funktion vorliebnehmen und kann den Swisspass zur Zahlung nutzen, sobald Geld auf ein Prepaid-Konto einbezahlt wurde.

Auf den roten Swisspass im Kreditkartenformat werden GA, Halbtax- oder Verbundabos geladen. Die Karte kann aber auch in Skigebieten oder für den Zugang zum Mobility-Auto genutzt werden.