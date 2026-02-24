Der gewaltsame Tod des «Harry und Sally»-Regisseurs Rob Reiner und seiner Frau Michele im Dezember löste weltweit Bestürzung aus.

Der Sohn des Paares ist tatverdächtig und wegen Mordes angeklagt – nun plädiert er auf «nicht schuldig».

Kurz vor Weihnachten 2025 wurden der 78-jährige Regisseur Rob Reiner und seine 70-jährige Ehefrau Michele in ihrem Haus in Los Angeles tot aufgefunden. Beide wiesen Stichverletzungen auf.

Nur wenige Stunden danach nahm die Polizei deren jüngsten Sohn unter Mordverdacht in Gewahrsam. Jetzt nahm Nick Reiner erstmals öffentlich zu den Vorwürfen Stellung.

Legende: Nick Reiner (32) äusserte sich nur einmal, um eine Frage der Richterin zu beantworten. Ansonsten sprach seine Pflichtverteidigerin Kimberly Greene für ihn. Getty Images / Chris Torres-Pool

Vor Gericht in LA plädierte der wegen zweifachen Mordes angeklagte 32-Jährige auf nicht schuldig. Seit seiner Verhaftung im Dezember sitzt er in Untersuchungshaft.

Ihm droht eine lebenslange Haft, möglicherweise sogar die Todesstrafe. Angeklagte können in Kalifornien zum Tod verurteilt werden, die Vollstreckung von Todesstrafen ist in dem Bundesstaat allerdings seit Jahren ausgesetzt.