Der 32-jährige Nick Reiner soll seine Eltern mit einem Messer getötet haben. Die Polizei hatte ihn am Sonntagabend im Exposition Park in der Nähe der University of Southern California, etwa 22,5 Kilometer vom Tatort entfernt, festgenommen. Rund sechs Stunden, nachdem die Leichen von Rob und Michelle Reiner gefunden worden waren.
Nick Reiner leistete keinen Widerstand, teilte die Polizei mit. Ihm droht im Fall einer Verurteilung eine lebenslange Haftstrafe, unter Umständen sogar die Todesstrafe.
Besondere Umstände
Der Bezirksstaatsanwalt Nathan J. Hochman teilte mit, es handle sich nicht nur um Mord ersten Grades, sondern um besondere Umstände in Form von einem Mehrfachmord.
Dies könnte eine höhrere Strafe nach sich ziehen. Nick Reiner soll nach Abschluss einer ärztlichen Untersuchung formell vor Gericht angeklagt werden. Ein Termin für die Anklageerhebung stand zunächst noch nicht fest.
Rob Reiner wurde 78 Jahre alt. Er gehörte zu den bekanntesten Regisseuren Hollywoods und feierte mit Filmen wie «Harry und Sally», «Misery» und «Eine Frage der Ehre» grosse Erfolge. Seine Ehefrau Michele arbeitete als Fotografin.
Das Paar war seit 1989 verheiratet und hatte drei gemeinsame Kinder. Nick Reiner hatte in der Vergangenheit öffentlich über seinen Kampf mit einer Drogensucht gesprochen.