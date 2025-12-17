Nach dem gewaltsamen Tod von Rob Reiner und seiner Ehefrau soll ihr Sohn wegen zweifachen Mordes angeklagt werden.

Der 32-jährige Nick Reiner soll seine Eltern mit einem Messer getötet haben. Die Polizei hatte ihn am Sonntagabend im Exposition Park in der Nähe der University of Southern California, etwa 22,5 Kilometer vom Tatort entfernt, festgenommen. Rund sechs Stunden, nachdem die Leichen von Rob und Michelle Reiner gefunden worden waren.

Legende: Das Ehepaar Reiner wurde in seinem Haus im Stadtteil Brentwood, im Westen von L.A. gefunden. Keystone/EPA/TED SOQUI

Nick Reiner leistete keinen Widerstand, teilte die Polizei mit. Ihm droht im Fall einer Verurteilung eine lebenslange Haftstrafe, unter Umständen sogar die Todesstrafe.

Besondere Umstände

Der Bezirksstaatsanwalt Nathan J. Hochman teilte mit, es handle sich nicht nur um Mord ersten Grades, sondern um besondere Umstände in Form von einem Mehrfachmord.

Legende: Bezirksstaatsanwalt Nathan J. Hochman sagte zu den Anschuldigungen käme hinzu, dass der Angeklagte eine gefährliche Waffe, nämlich ein Messer verwendet habe. Keystone/EPA/TED SOQUI

Dies könnte eine höhrere Strafe nach sich ziehen. Nick Reiner soll nach Abschluss einer ärztlichen Untersuchung formell vor Gericht angeklagt werden. Ein Termin für die Anklageerhebung stand zunächst noch nicht fest.

Rob Reiner wurde 78 Jahre alt. Er gehörte zu den bekanntesten Regisseuren Hollywoods und feierte mit Filmen wie «Harry und Sally», «Misery» und «Eine Frage der Ehre» grosse Erfolge. Seine Ehefrau Michele arbeitete als Fotografin.

Legende: Das Alter von Michele Singer Reiner wurde von US-Medien unterschiedlich angegeben, von 65 bis 70 Jahre Keystone/AP Photo/Kevin Wolf

Das Paar war seit 1989 verheiratet und hatte drei gemeinsame Kinder. Nick Reiner hatte in der Vergangenheit öffentlich über seinen Kampf mit einer Drogensucht gesprochen.