Operation wegen Drogensucht Haftbefehl lässt durch Kokain zerstörte Nase rekonstruieren

Exzessiver Kokainkonsum hat Haftbefehls Nase zerstört. Jetzt hat sich der Rapper einer aufwendigen Operation unterzogen.

19.01.2026, 19:27

  • Der Rapper Haftbefehl, mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan, hat sich einer ersten Nasenoperation unterzogen, um schwere Schäden durch seinen Kokainkonsum zu behandeln.
  • Der Eingriff ist Teil einer medizinisch notwendigen Rekonstruktion und soll nicht die letzte Operation bleiben.
  • In den letzten Monaten zeigte sich der Musiker in der Öffentlichkeit meist mit verhülltem Gesicht.

Der chirurgische Eingriff erwies sich als deutlich aufwendiger als geplant: Die Operation dauerte fast sieben Stunden. Anschliessend begann eine längere Heilungsphase.

  • Bild 1 von 3. Haftbefehl in der Dokumentation «Babo – Die Haftbefehl-Story» – noch ohne sichtbare Schäden an der Nase. Bildquelle: «Babo – Die Haftbefehl-Story» / Sinan Sevinç Juan Moreno.
    Mann in schwarzem Hemd gestikuliert vor schwarzem Hintergrund.
  • Bild 2 von 3. Aufnahmen aus derselben Dokumentation wenige Monate später zeigen deutliche Veränderungen im Gesicht infolge des Drogenkonsums. Bildquelle: «Babo – Die Haftbefehl-Story» / Sinan Sevinç Juan Moreno.
    Mann mit ernstem Ausdruck vor dunklem Hintergrund.
  • Bild 3 von 3. Paco-Luca Nitsche, Aykut Anhan, auch bekannt als Haftbefehl, Ehefrau Nina Anhan und Elyas M'Barek (von links) besuchen die Premiere der Netflix-Dokumentation «Babo – Die Haftbefehl-Story» am 24. Oktober 2025 in Berlin, Deutschland. Bildquelle: Getty Images / Gerald Matzka.
    Vier Personen posieren auf einem roten Teppich vor einem Plakat.
Die veränderte Nase des Rappers war seit Monaten Gegenstand öffentlicher Diskussionen. Verstärkt wurde die Aufmerksamkeit durch die Dokumentation «Babo – Die Haftbefehl-Story», die im vergangenen Jahr erschien. Darin sprach Haftbefehl offen über seine frühere Drogensucht und deren Folgen.

So zerstört Kokain die Nase

Box aufklappen Box zuklappen

Beim Schnupfen der Droge Kokain verengen sich die Blutgefässe in der Nasenschleimhaut. Das Gewebe wird schlechter durchblutet und kann absterben. In schweren Fällen bricht die Nasenscheidewand zusammen, die Nase verliert ihre Form und die Atmung wird dauerhaft beeinträchtigt. Eine Rekonstruktion ist aufwendig und oft nur in mehreren Operationen möglich.

Das Resultat der Nasenoperation ist noch nicht abschliessend beurteilbar und der Rapper hat sich seither noch nicht öffentlich gezeigt. Wann ein weiterer Eingriff erfolgt, ist offen.

