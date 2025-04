Legende: SRF

Mit 24 Jahren wurde Barbara Steiner die jüngste reformierte Pfarrerin der Schweiz. Die heute 27-Jährige predigt in Adligenswil, will mit lebensnahen Predigten begeistern und setzt einen Schwerpunkt auf die Jugendarbeit.

Matthias Renggli ist katholischer Priester in Wetzikon. Er hat ein Jahr in den Vereinigten Arabischen Emiraten als Priester gearbeitet und zehn Jahre in verschiedenen Pfarreien im Kanton Zürich.