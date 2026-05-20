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Popstar an der Seitenlinie «Tokio Hotel»-Gitarrist Tom Kaulitz wird Fussball-Reporter

20.05.2026, 11:40

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  • Tom Kaulitz berichtet für MagentaTV von der Fussball-WM 2026.
  • Der Tokio-Hotel-Gitarrist wird als «Fan-Experte» fungieren und seine persönliche Sicht einbringen.

Neben der Musik hat Tom Kaulitz noch eine zweite grosse Leidenschaft, wie er im Podcast mit seinem Zwillingsbruder Bill immer wieder betont: Fussball. Nun wird seine Leidenschaft zum Beruf.

Mann mit schwarzem Outfit und langen dunklen Haaren hat eine Gitarre in der Hand.
Legende: Normalerweise steht Tom Kaulitz als Gitarrist von Tokio Hotel auf der Bühne. Regelmässig grölt er aber auch «Mia san mia» – dann feuert er seinen Lieblingsverein, den FC Bayern München, im Stadion an. Keystone / Uwe Anspach

Mit seinem neuen Job als Sport-Reporter soll Tom Kaulitz ein Bindeglied zwischen Entertainment und Sportjournalismus sein, heisst es von der Telekom. Seine Funktion: «Fan-Experte». Als solcher wird er im Rahmen der WM in seiner Wahlheimat Amerika Expertinnen und Experten treffen, mit Spielern sprechen und Fan-Zonen besuchen. Moderator Johannes B. Kerner heisst «den neuen Praktikanten» in einem Video willkommen. Tom Kaulitz sieht sich eher als «Azubi», wie er lachend betont.

«Für mich wird damit ein Traum wahr und ich bin mir sicher, Thomas, Jürgen, Mats, Johannes und ich werden vor allem viel Spass haben und natürlich ausführlich berichten», sagt der 36-Jährige. Diese Aufgabe ist eines von vielen weiteren Projekten, die beim Musiker 2026 anstehen. Langweilig wird ihm dieses Jahr also bestimmt nicht.

Diese Projekte stehen bei den Kaulitz-Zwillingen 2026 noch an

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  • Bild 1 von 5. Im Dezember moderieren die Kaulitz-Zwillinge «Wetten das...» und treten damit in die Fussstapfen von Thomas Gottschalk. Bildquelle: Getty Images / Tristar Media.
    Mann mit blonden langen Haaren und Mann mit dunklen langen Haaren sind schwarz angezogen.
  • Bild 2 von 5. Die Band Tokio Hotel geht im Herbst auf grosse Arena-Tour – und macht dabei auch im Zürcher Hallenstadion Halt. Bildquelle: Getty Imges / Tristar Media.
    Vier Männer auf einem roten Teppich schauen ernst in die Kamera.
  • Bild 3 von 5. Im Sommer erscheint die dritte Staffel des Netflix-Hits «Kaulitz&Kaulitz», eine Reality-Show über das glamouröse Leben der Brüder. Bildquelle: Getty Images / Gerald Matzka.
    Zwei schwarz angezogene Männer stehen vor einer hellblauen Wand.
  • Bild 4 von 5. In ihrem Podcast «Kaulitz Hills» plaudern Bill und Tom Kaulitz einmal pro Woche über Gott und die Welt. Bildquelle: Getty Images / Joshua Sammer.
    Mann mit blonden langen Haaren lacht neben Mann mit dunklen langen Haaren vor pink-schwarzem Hintergrund.
  • Bild 5 von 5. Das Kostüm für die legendäre Halloween-Party von Heidi Klum im Oktober dürfte, wie immer, viel Vorbereitungszeit in Anspruch nehmen. Bildquelle: Keystone / CJ Rivera.
    Mann in grauem Kostüm und Frau in grünem Kostüm vor hellblauer Wand.
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