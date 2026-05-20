Tom Kaulitz berichtet für MagentaTV von der Fussball-WM 2026.

Der Tokio-Hotel-Gitarrist wird als «Fan-Experte» fungieren und seine persönliche Sicht einbringen.

Neben der Musik hat Tom Kaulitz noch eine zweite grosse Leidenschaft, wie er im Podcast mit seinem Zwillingsbruder Bill immer wieder betont: Fussball. Nun wird seine Leidenschaft zum Beruf.

Legende: Normalerweise steht Tom Kaulitz als Gitarrist von Tokio Hotel auf der Bühne. Regelmässig grölt er aber auch «Mia san mia» – dann feuert er seinen Lieblingsverein, den FC Bayern München, im Stadion an. Keystone / Uwe Anspach

Mit seinem neuen Job als Sport-Reporter soll Tom Kaulitz ein Bindeglied zwischen Entertainment und Sportjournalismus sein, heisst es von der Telekom. Seine Funktion: «Fan-Experte». Als solcher wird er im Rahmen der WM in seiner Wahlheimat Amerika Expertinnen und Experten treffen, mit Spielern sprechen und Fan-Zonen besuchen. Moderator Johannes B. Kerner heisst «den neuen Praktikanten» in einem Video willkommen. Tom Kaulitz sieht sich eher als «Azubi», wie er lachend betont.

«Für mich wird damit ein Traum wahr und ich bin mir sicher, Thomas, Jürgen, Mats, Johannes und ich werden vor allem viel Spass haben und natürlich ausführlich berichten», sagt der 36-Jährige. Diese Aufgabe ist eines von vielen weiteren Projekten, die beim Musiker 2026 anstehen. Langweilig wird ihm dieses Jahr also bestimmt nicht.

Diese Projekte stehen bei den Kaulitz-Zwillingen 2026 noch an