- Tom Kaulitz berichtet für MagentaTV von der Fussball-WM 2026.
- Der Tokio-Hotel-Gitarrist wird als «Fan-Experte» fungieren und seine persönliche Sicht einbringen.
Neben der Musik hat Tom Kaulitz noch eine zweite grosse Leidenschaft, wie er im Podcast mit seinem Zwillingsbruder Bill immer wieder betont: Fussball. Nun wird seine Leidenschaft zum Beruf.
Mit seinem neuen Job als Sport-Reporter soll Tom Kaulitz ein Bindeglied zwischen Entertainment und Sportjournalismus sein, heisst es von der Telekom. Seine Funktion: «Fan-Experte». Als solcher wird er im Rahmen der WM in seiner Wahlheimat Amerika Expertinnen und Experten treffen, mit Spielern sprechen und Fan-Zonen besuchen. Moderator Johannes B. Kerner heisst «den neuen Praktikanten» in einem Video willkommen. Tom Kaulitz sieht sich eher als «Azubi», wie er lachend betont.
«Für mich wird damit ein Traum wahr und ich bin mir sicher, Thomas, Jürgen, Mats, Johannes und ich werden vor allem viel Spass haben und natürlich ausführlich berichten», sagt der 36-Jährige. Diese Aufgabe ist eines von vielen weiteren Projekten, die beim Musiker 2026 anstehen. Langweilig wird ihm dieses Jahr also bestimmt nicht.
Diese Projekte stehen bei den Kaulitz-Zwillingen 2026 noch an
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Bild 1 von 5. Im Dezember moderieren die Kaulitz-Zwillinge «Wetten das...» und treten damit in die Fussstapfen von Thomas Gottschalk. Bildquelle: Getty Images / Tristar Media.
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Bild 2 von 5. Die Band Tokio Hotel geht im Herbst auf grosse Arena-Tour – und macht dabei auch im Zürcher Hallenstadion Halt. Bildquelle: Getty Imges / Tristar Media.
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Bild 3 von 5. Im Sommer erscheint die dritte Staffel des Netflix-Hits «Kaulitz&Kaulitz», eine Reality-Show über das glamouröse Leben der Brüder. Bildquelle: Getty Images / Gerald Matzka.
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Bild 4 von 5. In ihrem Podcast «Kaulitz Hills» plaudern Bill und Tom Kaulitz einmal pro Woche über Gott und die Welt. Bildquelle: Getty Images / Joshua Sammer.
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Bild 5 von 5. Das Kostüm für die legendäre Halloween-Party von Heidi Klum im Oktober dürfte, wie immer, viel Vorbereitungszeit in Anspruch nehmen. Bildquelle: Keystone / CJ Rivera.