Das lang ersehnte «Spiel des Jahres» lässt noch auf sich warten, die Community liefert bereits jetzt mit Vollgas.

Grand Theft Auto ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Der fünfte Teil erschien 2013. Nun, nach fast 13 Jahren Wartezeit ist der Release von GTA VI endlich nah: 19. November 2026. Seit Donnerstag, dem 25. Juni, ist das Spiel vorbestellbar:

Eine Woche vorher hat Rockstar Games, das Entwicklungsunternehmen von GTA, das offizielle Artwork veröffentlicht – zusammen mit dem Vorbestelldatum:

Die Vorfreude der Gaming-Bubble ist im Netz spürbar:

GTA VI ist das wohl am meisten erwartete Spiel des Jahres:

Viele Gamer und Gamerinnen sind mit den ersten Teilen aufgewachsen. Wer beim letzten Teil noch ein Teenie war, ist bei GTA VI schon erwachsen:

Das Spiel wurde bereits vor mehreren Jahren angekündigt. Das Releasedatum wurde aber mehrmals verschoben:

Was die Meme-Maschine heiss laufen liess:

Die Entwicklungszeit und die Kosten für das Spiel sind so hoch, dass nicht mal der Burj Khalifa mithalten kann:

Eine Enttäuschung unter der ganzen Vorfreude gibt es aber doch noch. Das Spiel ist vorerst nur für Xbox Series X|S und die Playstation 5 verfügbar. PC-Spielerinnen und -Spieler müssen wohl noch länger auf einen Release warten:

Die Gamer-Bubble ist voller Vorfreude. Viele planen jetzt schon, am Tag des Releases «zufällig» krank zu sein:

So gibt es sogar ein Unternehmen, das aufgrund der zu erwartenden Abwesenheiten am Release-Tag schliessen wird:

Ein weiterer Wermutstropfen: Selbst bei den physischen Versionen gibt es lediglich einen Downloadcode. Es braucht also eine gute Internetverbindung, um die Gigabytes an Daten am 19. November herunterzuladen.