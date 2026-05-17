Der nepalesische Bergführer Kami Rita Sherpa hat zum 32. Mal den Gipfel des Mount Everest bestiegen und damit seinen eigenen Weltrekord vom vergangenen Jahr übertroffen.

Am selben Tag schaffte es zudem die Rekordhalterin bei den Frauen, Lhakpa Sherpa, zum 11. Mal auf die Spitze des mit 8.849 Metern höchsten Bergs der Erde, wie die Tourismusabteilung des Kulturministeriums in Kathmandu mitteilte.

Auch Lhakpa Sherpa hat damit ihren eigenen Rekord aus dem Jahr 2022 übertroffen.

Beide begleiteten unabhängig voneinander jeweils eine kommerzielle Everest-Expedition. Lhakpa Sherpa hat den Angaben zufolge den Gipfel um 9:30 Uhr (Ortszeit) erreicht, Kami Rita Sherpa um 10:12 Uhr. Die Bergsteigenden seien nach dem erfolgreichen Aufstieg mit ihren Teams wieder auf dem Weg nach unten, sagte ein Sprecher der Tourismusabteilung.

Legende: Bergführer Kami Rita Sherpa beim Mount Everest Base Camp am 29. April, kurz vor Beginn seines 32. Aufstiegs. Reuters/Purnima Shrestha

Fast jedes Jahr auf dem Everest

Kein Mensch hat mehr Everest-Besteigungen geschafft als der 56-jährige Kami Rita Sherpa aus dem indigenen Volk der Sherpa. Wie viele von ihnen stammt er aus einer Bergführerfamilie. Zum ersten Mal auf dem Everest stand Rita Sherpa im Jahr 1994 im Alter von 24 Jahren. Seitdem war er fast jedes Jahr auf dem Gipfel, was ihn über die Grenze Nepals berühmt gemacht hat. Er hat auch andere Achttausender im Himalaya bewältigt.

«Königin der Berge»

Die 1970 geborene Lhakpa Sherpa, die in ihrer Heimat auch «Königin der Berge» genannt wird, hat vor 26 Jahren zum ersten Mal den Everest bestiegen. Sie war die erste nepalesische Frau, die den Gipfel erfolgreich beklommen und wieder abgestiegen ist.

Legende: Bergführerin Lhakpa Sherpa an einer Pressekonferenz in Nepal vor ihrem 10. Aufstieg im Jahr 2022. Keystone/EPA/Narendra Shrestha

Bis zum Mai 2022 hatte sie den höchsten Berg zum zehnten Mal bestiegen. Ihre professionelle Karriere hat sie nach eigenen Angaben als Lastenträgerin und Küchenhilfe begonnen auf Expeditionen gewonnen.