Eine Neuauflage der Diddl-Produkte löst in Frankreich einen Hype aus – und könnte bald auch wieder die Schweiz erobern.

Die Diddl-Maus ist zurück – und sorgt für eine Welle der Nostalgie. In Frankreich und Belgien waren die neuen Produkte der Kultfigur schon kurz nach Verkaufsstart Anfang Oktober vergriffen. Das französische Vertriebsunternehmen Kontiki, das für den Relaunch verantwortlich ist, spricht von einem «überwältigenden Erfolg».

Die Kollektion umfasst 64 Artikel – von Schreibblöcken und Tassen über Sticker bis hin zu Plüschtieren. Die Neuauflage richtet sich laut Hersteller an Kinder wie auch an Erwachsene und bleibt den Originalmotiven aus den 1990er-Jahren treu.

Die neuen Diddl-Produkte in Frankreich waren nach wenigen Tagen ausverkauft – das Sortiment umfasst 64 Artikel.

Auch die in den 90er-Jahren beliebten Notizblöcke sind wieder erhältlich.

Die Kollektion trägt den Titel «Diddl is back».

Die fröhliche Maus mit den grossen Ohren begeistert alte und neue Fans gleichermassen.

Auch Schweizer Händler wie Manor und Digitec Galaxus beobachten den Trend aufmerksam und bestätigen Gespräche mit Lieferanten. Laut Diddl-Erfinder Thomas Goletz soll die Maus im kommenden Jahr in weiteren Ländern erscheinen – darunter auch in der Schweiz.

In den 1990er-Jahren waren die in Deutschland erfundenen Diddl-Produkte auf Schweizer Pausenhöfen begehrte Sammelobjekte. 2014 wurde die Produktion mangels Nachfrage vorerst eingestellt.