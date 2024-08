Entlang des Flusses Rhône ist eine Reihe an Schweizer Persönlichkeiten zu Hause. SRF hat sie getroffen und nach ihrem Rezept des Savoir-vivre, also der Kunst, das Leben zu geniessen, gefragt. Unter anderem haben der ehemalige Skirennfahrer Daniel Albrecht, Sängerin Sina und Schauspielerin Lauriane Gilliéron ihre Überzeugungen geteilt.

G&G-Sommerserie «Aarekind» Box aufklappen Box zuklappen Wasser bedeutet für «G&G»-Redaktor Sandro Sabatini Leben. Dieses Element hat es ihm besonders angetan. Bereits zum vierten Mal reist er darum entlang eines Schweizer Flusses, um dessen Geschichten kennenzulernen und weiterzuerzählen. Nach der Aare, dem Rhein und verschiedenen Tessiner Wasserperlen ist nun die Rhône an der Reihe, entdeckt zu werden.

Daniel Albrecht: «Ich mache nur das, was ich will»

22. Januar 2009 in Kitzbühel, Österreich: Skirennfahrer Daniel Albrecht stürzt bei der Zieleinfahrt schwer. Der Weltmeister von 2007 liegt daraufhin drei Wochen lang im Koma. Er erleidet ein Schädel-Hirn-Trauma. Während seiner Genesung raten ihm die Ärzte von einem Comeback ab.

Legende: Daniel Albrecht beim Ski Alpin Weltcup 2010 in Beaver Creek. Keystone / Nathan Bilow

Und trotzdem kämpft er sich zurück auf die Piste. Bis 2013 fährt Albrecht Weltcuprennen, allerdings nicht mehr an der Spitze.

In der schwierigen Zeit während seiner Genesung lernte der Walliser viel über sich: «Ich habe es stark in mir, dass ich nur das mache, was ich will. Was mir mein Körper sagt, was mir mein Gefühl sagt. Ein Gegenüber kann dich noch so gut kennen, es kennt dich nicht so gut, wie du dich selbst kennst. Was für dich richtig ist, kannst du am besten entscheiden, wenn du auf dich hörst.»

Uns gibt er deshalb diese Weisheit mit auf den Weg: «Es ist gut, wenn du dich selbst am liebsten magst.»

Sina: «Ich habe das Bedürfnis nach der Begegnung mit mir»

«Där Sohn vom Pfarrär» – mit diesem Song gelingt Sina 1994 der grosse Durchbruch. Es folgen zahlreiche Tourneen und Festival-Auftritte, grosse Auszeichnungen – darunter ein «Prix Walo» und ein «Swiss Music Award» und mehrere Nummer-eins-Platzierungen in den Charts. Seit 30 Jahren ist Sina im Geschäft.

Mittlerweile haben sich ihre Bedürfnisse verlagert: «Ich konnte und wollte nie ‹Nein› sagen. Das war die richtige Entscheidung. Aber ich habe das Bedürfnis nach Ruhe, nach der Begegnung mit mir, nach meinem Tempo, nach meinen Entscheidungen.»

1 / 2 Legende: Sina darf auf eine aufregende Karriere zurückblicken. Keystone/Rene Ritler 2 / 2 Legende: Heute sehnt sich die gebürtige Walliserin nach Ruhe. SRF

Sina erkennt eine Veränderung in ihrem Leben: «Ich spüre, dass jetzt der Moment ist, in dem ich alles passieren lassen kann. Ich spühre, dass ich mich treiben lassen kann. Vielleicht hätte ich das schon viel früher machen sollen. Aber diese Frage stellt sich nicht, denn jetzt mache ich es.»

Lauriane Gilliéron: «Ich bin lieber allein als in schlechter Gesellschaft»

Die Miss Schweiz von 2005, Lauriane Gilliéron, ist heute Schauspielerin. Unter anderem für die Thriller-Serie «Quartier des Banques» stand die heute 40-Jährige in den letzten Jahren vor der Kamera. Sie ist überzeugt: Mit ihrem filmischen Schaffen könne sie etwas hinterlassen, «meine winzig kleine Spur in der Geschichte der Menschheit».

Seit sie sieben Jahre alt ist, verzichtet Lauriane Gilliéron auf tierische Produkte. Der Grund: «In diesem Alter habe ich realisiert, dass Tiere, die ich liebe, nicht für meinen Teller getötet werden sollen.» Es sei eine ethische Überzeugung: «Ich dachte damals nicht, dass das trendy sein könnte.»

Lauriane Gilliéron beschreibt sich als Einzelgängerin. Sie sagt: «Ich könnte nicht mit jemandem zusammen sein, der nicht versteht, dass ich auch allein sein will.» Das würde ihrer Persönlichkeit zuwiderlaufen. «Ich bin lieber allein als in schlechter Begleitung», sagt sie. Gute Begleitung hingegen mache sie glücklich.

Was alle drei vereint: Ein gelungenes Leben sei nur möglich, wenn man auf sich selbst achtgibt, finden sie.