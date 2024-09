Es war 2021, mitten in der Corona-Pandemie, als Lionel Dellberg per Videocall in die amerikanische Zaubershow «Fool Us» zugeschaltet wurde. Mit einer Packung Milch gelang ihm das Unfassbare: Er zauberte diverse Getränke aus dem Karton hervor, darunter Wein und Apfelsaft.

Ein Trick, der selbst Profis verblüffte

Wie konnte Lionel aus ein und demselben Behälter verschiedene Getränke fliessen lassen und diesen danach vor aller Augen unversehrt zerreissen? Das Besondere an diesem Trick war nicht nur die Perfektion, mit der er ausgeführt wurde, sondern auch die Tatsache, dass selbst die Experten und Zauberprofis Penn & Teller nicht herausfinden konnten, wie der Trick funktionierte.

Legende: Lionel Dellberg zeigt seinen Milchtrick auf der Bühne in Las Vegas instagram / lioneldellberg

Eine neue, noch nie dagewesene Methode, die Dellberg den Sieg sicherte. «Der Zaubertrick ist jetzt international sicher bekannter als ich selber», sagt der Walliser.

Ein Sieg mit grossen Auswirkungen

Der Erfolg bei «Fool Us» hat Lionel Dellbergs Leben und Karriere nachhaltig verändert. Seither ist die Nachfrage nach seinen Auftritten sprunghaft angestiegen. Besonders beeindruckend war sein jüngster Auftritt in Las Vegas, wo er vor wenigen Tagen nicht nur seinen Preis persönlich entgegennahm, sondern auch die Gelegenheit hatte, seinen Trick live auf der grossen Bühne zu präsentieren.

Legende: Lionel Dellberg zeigt die Siegertrophäe des Talentwettbewerbs «Fool Us». Mit dabei das Zauberduo der Show: Penn & Teller. instagram / lioneldellberg

In einer Stadt, die für ihre zahlreichen Zaubershows bekannt ist und ein verwöhntes Publikum beherbergt, hinterliess Dellberg einen bleibenden Eindruck.

Anfänge und Umwege

Mit acht Jahren zauberte er bei Familienfesten, doch seine Ausbildung führte ihn zunächst in eine andere Richtung. Nach einer Lehre als Geomatiker erwarb er einen Master in Wirtschaftswissenschaften und legte gleichzeitig den Grundstein für seine künstlerische Laufbahn durch eine Ausbildung zum Bewegungsschauspieler an renommierten Schulen in Zürich und Paris.

Legende: Lionel Dellberg ist der erste Schweizer, der mit seinem Auftritt in Las Vegas einen Preis gewonnen hat. instagram / lioneldellberg

Seit seinem Abschluss im Jahr 2010 ist Lionel hauptberuflich als Zauberer und Kabarettist tätig und hat sich durch Auftritte in TV-Shows und Talentshows in Europa einen Namen gemacht.

Wallis oder Vegas: Privat bevorzugt er die Schweiz

Ursprünglich stammt Dellberg aus Brig-Glis und lebt heute in Bern. Er ist verheiratet und Vater von zwei kleinen Kindern. In Las Vegas zu leben, kann sich der Schweizer nicht vorstellen: «Da ist man ja mitten in der Wüste.»

Der Zauber von Las Vegas Box aufklappen Box zuklappen David Copperfield : Er hatte eine feste Show im MGM Grand in Las Vegas, verkaufte über 40 Millionen Karten und liess die Freiheitsstatue im Live-Fernsehen verschwinden.

: Er hatte eine feste Show im MGM Grand in Las Vegas, verkaufte über 40 Millionen Karten und liess die Freiheitsstatue im Live-Fernsehen verschwinden. Penn & Teller : Das Duo Penn & Teller ist für seine unkonventionelle Herangehensweise an die Magie bekannt. Ihre Show im Rio All-Suite Hotel & Casino mischt clevere Illusionen mit humorvoller Skepsis und hat eine treue Fangemeinde.

: Das Duo Penn & Teller ist für seine unkonventionelle Herangehensweise an die Magie bekannt. Ihre Show im Rio All-Suite Hotel & Casino mischt clevere Illusionen mit humorvoller Skepsis und hat eine treue Fangemeinde. Siegfried & Roy: Sie prägten mit ihren spektakulären Illusionen und weissen Tigern die familienfreundliche Unterhaltung in Las Vegas. Sie traten über 5700 Mal im Mirage auf. Ihr 13-jähriger Lauf endete am 3. Oktober 2003, als Roy an seinem 59. Geburtstag von einem weissen Tiger während einer Show schwer verletzt wurde.

Das Geheimnis zum Erfolg: sprachliche Vielseitigkeit

Lionel ist mittlerweile fester Bestandteil der Schweizer Kulturszene. 2021 wurde er zum «Walliser des Jahres» ernannt, und 2024 erhielt er den Walliser Kulturpreis. Der 41-jährige Walliser ist ein wahrer Meister der Sprachen – er performt nicht nur auf Deutsch und Englisch, sondern auch auf Französisch und Spanisch.

Lionel Dellberg dazu: «In jeder Sprache ist die Struktur und Satzstellung anders. Es ist sehr schwierig, das bei der Zauberei anzupassen. Denn Timing ist dabei alles.»

Legende: Der Zauberer im Laufe der Zeit. instagram / lioneldellberg

Die Herausforderung scheint er zu meistern. Denn seine jüngsten Programme wie «Deine Wahrheit» und «Rien que la vérité» waren ausverkauft. Besonders in der Westschweiz feiert Lionel seit Herbst 2023 grosse Erfolge, wo sein französischsprachiges Programm begeistert aufgenommen wurde. Im Spätherbst 2024 wird er seine Tournee fortsetzen, während im November sein neues Bühnenprogramm in Bern Premiere feiern wird.