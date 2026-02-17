Eine Suchmannschaft entdeckt das Wrack der «Lac La Belle» im Michigansee. Der Dampfer sank 1872 in einem Sturm.

Nach über 150 Jahren wurde das Wrack des Dampfschiffs Lac La Belle im Michigansee entdeckt, berichtet CNN. Der 80-jährige Wracktaucher Paul Ehorn fand das Schiff bereits 2022, machte den Fund aber erst jetzt öffentlich. Die Entdeckung markiert den Abschluss einer jahrzehntelangen Suche.

Legende: Am Heck der «Lac La Belle» fehlt ein Propeller. Paul Ehorn

Die 66 Meter lange «Lac La Belle» geriet im Oktober 1872 in einen schweren Sturm. Laut Shipwreck World begann das Schiff etwa zwei Stunden nach dem Auslaufen zu sinken.

Legende: Die Vorderseite der «Lac La Belle» wurde beim Untergang vollständig abgerissen. Paul Ehorn

Ein Grossteil der 53 Passagiere konnte sich damals mit Rettungsbooten in Sicherheit bringen. Eines der Rettungsboote kenterte auf dem Weg zum Ufer, wobei acht Menschen ums Leben kamen.

Legende: Die «Lac La Belle» an ihrem Dock in Milwaukee 1872 Shipwreck World / Brendon Baillod

Ehorn war seit 60 Jahren auf der Suche nach dem Wrack. Er entdeckte das Schiff schliesslich mithilfe eines Seitensichtsonars.

Legende: Sonaraufnahme der «Lac La Belle» auf dem Grund des Michigansees. Paul Ehorn

In den Grossen Seen der USA liegen laut der Wisconsin Water Library der Universität Wisconsin in Madison zwischen 6000 und 10'000 Schiffswracks, von denen die meisten noch unentdeckt sind.