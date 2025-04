Spirituelle Rituale Kakaotrinken als Ersatzreligion?

Seit Jahrtausenden ist roher Kakao ein fester Bestandteil in Ritualen indigener Stämme. In Mexiko zum Beispiel wird das Ritual heute noch als Teil des kulturellen Erbes praktiziert, um sich mit Naturgeistern zu verbinden. Der in Zeremonien verwendete Kakao ist nicht vergleichbar mit herkömmlichem Trinkkakao. In seiner ursprünglichen, kaum verarbeiteten Form enthält er bioaktive Substanzen, etwa das Theobromin – ein Verwandter des Koffeins, der sanft anregend und stimmungsaufhellend wirkt.