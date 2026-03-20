Ein britischer Armee-Veteran überrascht in der Nähe von London mit einer Charity-Aktion.

Mit verzogenem Gesicht zieht Darren Hardy einen 1.5 Tonnen schweren Oldtimer-Land-Rover an einem Seil hinter sich her – und das 100 Stunden lang und 100 Kilometer weit.

Mit der Aktion will Hardy auf die seltene Krankheit H-ABC aufmerksam machen und Spenden sammeln. Zudem möchte er einen neuen Weltrekord im Fahrzeugziehen aufstellen.

Die Aktion findet auf einer asphaltierten Landebahn am Blackbushe Airport südwestlich von London statt. Das Ziehen des Land Rovers über eine Strecke, die mehr als zwei Marathons entspricht, werde seine bislang grösste Herausforderung sein, sagt der Armee-Veteran.

Hardy rechnet damit, dass er in vier Tagen und Nächten rund 50'000 Kalorien verbrennen, drei Paar Laufschuhe verschleissen, 50 Liter Wasser und Kisten voller Energie-Gels verbrauchen wird.

Die Krankheit H-ABC Box aufklappen Box zuklappen Legende: Der ehemalige Soldat Darren Hardy gibt vollen Einsatz, um auf die Krankheit H-ABC aufmerksam zu machen. REUTERS/Martyn Herman H-ABC ist eine unheilbare degenerative Hirnerkrankung, die bereits im Kindesalter auftritt. Die Abkürzung H-ABC steht für «Hypomyelinisierung mit Atrophie der Basalganglien und des Kleinhirns», wegen der entscheidenden Verletzung am Myelin des Gehirns, der Basalganglien und des Kleinhirns. ​Myelin ist ein Teil des Gehirns, der auch als «weisse Substanz» bezeichnet werden kann. H-ABC führt zu gestörter Myelinbildung und beeinträchtigt Bewegungsabläufe, Muskeltonus und kognitive Funktionen. Es gibt keine Heilung, behandelt werden einzig die Symptome.

Abgesehen von der erforderlichen Kraft werden Schlafmangel und Monotonie die grössten Herausforderungen. «Es ist ziemlich trostlos hier, besonders nachts wird es hart werden. Aber ein Teil von mir blüht in dieser Umgebung geradezu auf», sagt Hardy gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.