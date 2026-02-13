Bus zu spät, Zug verpasst, Kaffee verschüttet – eine normale Pechsträhne? Nicht heute, denn heute ist Freitag, der 13. Und der soll bekanntlich Unglück bringen. 13 Fakten rund um diesen Tag.

Fakt 1 – Ursprung

Woher genau die 13 als Unglückszahl stammt, ist unbekannt. Klar ist jedoch: In vielen Kulturen gilt die Zahl 12 als heilig. Im Christentum nahmen 12 Apostel am Abendmahl teil. Es gibt 12 Monate, 12 Tierkreiszeichen und 12 olympische Götter. Die 13 hat demnach schlicht mit ihrer Position zu kämpfen: Auf die Idealzahl 12 folgt die verhexte 13.

Fakt 2 – Der 13. Gast

Im 19. Jahrhundert entstand in Frankreich der Job des «Quatorzième». Bei Tischgesellschaften stand zuweilen ein professioneller Extra-Gast bereit, dessen einzige Aufgabe es war, die Gästeanzahl 13 zu vermeiden.

Fakt 3 – Freitag oder doch Dienstag?

Unglückszahlen sind kulturell unterschiedlich. In Spanien etwa gilt nicht der Freitag, sondern Dienstag, der 13. als Unglückstag. In Italien hingegen bringt die Zahl 17 Unglück. Und in China gilt die 4 als Pechzahl.

Fakt 4 – Glückszahl

In Japan wird die 13 gar als Glückszahl betrachtet. In der jüdischen Mystik hat sie eine positive Konnotation, da sie über die Zwölf hinausgeht und dadurch noch «göttlicher» ist.

Fakt 5 – Unglücksmythen

Zu den No-Gos an diesem Tag zählen unter anderem: Unter einer Leiter hindurchgehen, einen Spiegel zerbrechen, einen Regenschirm im Haus aufspannen oder eine schwarze Katze kreuzen.

Legende: Je nach Laufrichtung im Aberglauben ein Glücks- oder Unglücksbringer: die schwarze Katze. SRF/Jasmin Gut

Fakt 6 – Paraskavedekatriaphobie

Der griechische Begriff aus der Psychotherapie bezeichnet die Angst vor Freitag, dem 13. Der Name ist wohl genauso wenig etwas für Personen, die sich vor Fremdwörtern fürchten ...

Fakt 7 – Ursprung der Angst

In den USA wurde die Angst vor diesem Tag durch den Roman «Friday, the Thirteenth» von Thomas William Lawson populär. Der 1907 erschienene Roman beschreibt einen Börsencrash und verbindet die Zahl 13 mit dem Freitag.

Fakt 8 – Verbreitung von Aberglauben

Aberglauben sind in vielen Kulturen verbreitet. Sie bieten Erklärungen für unverständliche Ereignisse und geben den Menschen ein Gefühl der Kontrolle über ihr Schicksal.

Fakt 9 – Entlastung durch Rituale

Aberglauben können auch Entlastung bieten. Kleine Rituale, wie auf Holz klopfen, können helfen, Stress oder Ängste abzubauen.

Fakt 10 – Historische Unglücke

Historisch gesehen gab es an Freitagen, die auf den 13. fielen, tatsächlich Unglücke. Beispiele sind die Terroranschläge in Paris 2015, das Unglück der Costa Concordia 2012 oder ein Bombenanschlag auf den Buckingham Palace in London 1940. Doch das ist wohl eher auf statistische Wahrscheinlichkeit, als auf schlechtes Omen zurückzuführen.

Fakt 11 – Glück im Spiel?

Genauso gibt es auch glückliche Ereignisse an diesem Tag. Zum Beispiel gewann 2010 ein Franzose ausgerechnet 13 Millionen im Lotto an diesem Tag. Umfragen zufolge spielen an diesen angeblichen Unglückstagen mehr Menschen Lotto als sonst.

Legende: Die Zahl 13 bringt nicht in jeder Kultur Unglück. Keystone/Martin Ruetschi

Fakt 12 – Nicht mehr Unfälle

Nein, am Freitag den 13. geschehen nicht mehr Unfälle. Das zeigten unter anderem Daten der Zürich Versicherung vor einigen Jahren. Freitage seien zwar besonders schadenreich, doch wenn es sich um einen 13. des Monats handelt, gebe es rund zehn Prozent weniger Meldungen.

Fakt 14 – Wo ist die 13?

Verschiedene Airlines verzichten auf die 13. Reihe, so auch die Swiss. Ebenfalls in vielen Hotels sucht man vergeblich nach der Zimmernummer 13.