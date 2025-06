Für Leute, die sich vor dem Freitag, dem 13. fürchten, gibt es jetzt beruhigenden Nachrichten: An dem Unglückstag passiert auf der Welt auch Erfreuliches, wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt.

Der 13. dieses Monats ist ein Freitag – der einzige Freitag, der 13. in diesem Jahr. Ein Unglückstag? Der Aberglaube ist in der westlichen Welt weit verbreitet. Nach christlicher Tradition sollen an einem Freitag etwa Adam und Eva aus dem Paradies ausgestossen worden sein und die Römer Jesus Christus ans Kreuz genagelt haben.

Die Zahl wiederum verdankt ihren teils schlechten Ruf in gewissem Masse der 12, die selbst für Vollkommenheit und Harmonie steht. Die 13 gilt deshalb als überzählig und unharmonisch. Doch im Laufe der Jahre gab es einige durchaus schöne Ereignisse an den berüchtigten Freitagen. Hier sind 13 Beispiele:

Lottogewinn, Herztransplantation und Co.

Am 13. Oktober 2023 startet «Taylor Swift: The Eras Tour» in den Kinos. Und das nicht ohne Grund. Die Sängerin sagt selbst, 13 sei ihre Lieblingszahl. Auch ihr Geburtstag ist ein 13., nämlich der 13.12.1989. Für Taylor Swift hat der Freitag, der 13. absolut nichts mit Pech zu tun. Der Film ist der erfolgreichste Konzertfilm aller Zeiten.

Legende: Für Taylor Swift ist der Freitag, der 13. sicher nicht ein Unglückstag. Die 13 ist sogar ihre Lieblingszahl. Keystone/ Lindsey Wasson

Am 13. August 2010 gewinnt ein Franzose ausgerechnet 13 Millionen Euro. Der Gewinner tippt tatsächlich sechs Richtige im französischen Lotto. Umfragen zufolge spielen an diesen angeblichen Unglückstagen mehr Menschen Lotto als sonst.

Am 13. November 2009 entdeckt die amerikanische Weltraumbehörde NASA Wasser auf dem Mond. Durch die Analyse von Proben aus einem Mondkrater kann die NASA auf Wasservorkommnisse schliessen. Zuvor hatte es nur vage Vermutungen gegeben.

Der 13. September 1985: Ein Glückstag für alle Gaming-Fans. In Japan wird an diesem Tag «Super Mario Bros.» veröffentlicht. Mittlerweile gibt es um die 200 Spiele mit Mario – der längst auch ausserhalb der Szene weltberühmt ist.

Legende: So sah das Spiel in den 80er- und 90er-Jahren aus. Die Super-Mario-Reihe hat sich über Jahrzehnte weiterentwickelt und ist das meistverkaufte Videospiel weltweit. IMAGO/Pond5 Images

Am 13. Februar 1968 wird das erste Mal in der Bundesrepublik Deutschland ein menschliches Herz transplantiert. Die Transplantation gelingt einem Team um den Arzt Rudolf Zenker in München – ein medizinischer Durchbruch. Allerdings überlebt der Patient mit dem neuen Herzen nur wenige Stunden.

Mehr Geschlechtergerechtigkeit und Dinosaurier-Eier

In den USA existierten bereits Verordnungen, die Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Religion oder Herkunft bei privaten und staatlichen Arbeitgebern untersagten. Am 13. Oktober 1967 erweitert Präsident Lyndon B. Johnson diese Regelungen jedoch ausdrücklich um ein Verbot der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts bei der Vergabe staatlicher Arbeitsplätze. Ein fröhlicher Freitag für Geschlechter­gerechtigkeit!

Der 13. Oktober 1939 ist ein erhebender Tag – wortwörtlich. Die Amerikanerin Evelyn Pinckert Brier, genannt «Pinky», ist Pilotin. Am besagten Freitag wird sie als erste Frau in der Geschichte von der Civil Air Authority als Fluglehrerin lizenziert. Sie fliegt und lehrt das Fliegen bis ins hohe Alter.

Am 13. Juli 1923 entdeckt der Forscher Roy Chapman Andrews in der Mongolei etwas Spektakuläres: versteinerte Dinosaurier-Eier. Ursprünglich war Andrews wohl auf der Suche nach menschlichen Überresten – und stösst dabei auf Fossilien deutlich älterer Lebewesen. Am selben Tag werden die berühmten Buchstaben des Hollywood-Schriftzugs aufgestellt.

Und falls sich dennoch jemand vor dem Freitag, dem 13. fürchtet – es ist der einzige in diesem Jahr. Der Rest von 2025 verläuft ganz ohne weitere «Unglückstage».