Der Fall Fischer schlägt hohe Wellen. Ein Blick zurück zeigt: Fehlende Transparenz im Sport ist keine Seltenheit.

Die Verschwiegenheit rund um ein gefälschtes Covid-Zertifikat von Ex-Eishockey‑Nationaltrainer Patrick Fischer hat eine Debatte über Vertrauen, Transparenz und den Umgang mit sensiblen Informationen im Spitzensport ausgelöst.

Passend zum Thema Gefälschtes Covid-Zertifikat Eishockey-Naticoach Patrick Fischer macht Verurteilung öffentlich

Frühere Fälle zeigen, dass solche Spannungsfelder keine Ausnahme sind.

Breel Embolo: Verwirrung um Covid-Party

Um Breel Embolo gab es im Zusammenhang mit Covid‑19 einen Vorfall, bei dem dem Nati‑Stürmer mangelnde Transparenz vorgeworfen wurde. Im Jahr 2021 schrieb die «Bild», dass der Stürmer, der damals bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag stand, an einer illegalen Party teilgenommen habe, die durch einen Polizeieinsatz unterbunden wurde.

Embolo soll gefälschte Zertifikate bezogen haben Box aufklappen Box zuklappen Der Name des Schweizer Fussballnationalspielers erscheint auch in einer Anklageschrift der Basler Staatsanwaltschaft aus dem Jahr 2024. Darin wird ihm vorgeworfen, im Februar 2021 gefälschte Covid‑Reisezertifikate bezogen zu haben. Die Angaben stammen aus einem Verfahren gegen einen Drittbeschuldigten. Gegen Embolo selbst lief bis heute kein Strafverfahren. Der Spieler hat sich bisher nicht öffentlich zu den damaligen Vorwürfen geäussert.

Embolo äusserte sich damals über Instagram zu den Vorwürfen: Er habe in der vermeintlichen Partynacht einen Freund in der Nähe des Partylokals besucht, wäre aber nie in die Party involviert gewesen. Laut Embolo hätte die Polizei ihn in der Wohnung des Freundes angetroffen. Aus Berichten der Polizei geht jedoch hervor, dass an jenem Abend nur das Partylokal untersucht wurde.

Gefälschter Impfpass in der Bundesliga

Die wohl grösste Ähnlichkeit zum Fall Fischer hat eine Geschichte rund um Werder Bremens Ex-Trainer Markus Anfang. Er nutzte im November 2021 einen gefälschten Impfpass, um weiter am Spielbetrieb der Bundesliga teilnehmen zu können, und wurde später mit einer Geldstrafe von 36'000 Euro gebüsst.

Legende: Markus Anfang hatte zum Nachweis seiner – nicht erfolgten – Covid-19-Impfung gegenüber dem Gesundheitsamt Bremen einen gefälschten Impfausweis vorgelegt. Reuters / CARMEN JASPERSEN

Nach eigenen Angaben hatte er sich nicht impfen lassen, weil er Angst vor Komplikationen in Folge der Impfung hatte. Woher er das gefälschte Dokument hatte, sagte er nicht.

Aaron Rodgers und seine «Immunisierung»

Der amerikanische Football‑Quarterback Aaron Rodgers gilt sportlich als einer der erfolgreichsten NFL‑Spieler seiner Generation, ist aber seit Jahren auch eine polarisierende Figur abseits des Spielfelds. Im Zentrum vieler Kontroversen steht seine Haltung zur Covid‑19‑Impfung: 2021 hatte Rodgers öffentlich erklärt, er sei «immunisiert», was allgemein als Impfung verstanden wurde.

Legende: Der NFL-Star thematisiert seine Rolle als polarisierende Figur auch selbst. In der Netflix‑Dokuserie «Aaron Rodgers: Enigma» reflektiert er seine umstrittenen Entscheidungen und Haltungen. Reuters / Samantha Madar

Später stellte sich heraus, dass er ungeimpft war und stattdessen alternative, wissenschaftlich nicht anerkannte Methoden angewendet hatte. Die irreführende Wortwahl führte zu breiter Kritik und zu einer Suspendierung gemäss den NFL‑Covid‑Regeln. Rodgers verteidigte sein Vorgehen später als bewusste Entscheidung und sprach von persönlicher Autonomie.

Doping-Pfusch vor Olympia in Rio

Nach den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro kritisierte ein Bericht der Welt‑Anti‑Doping‑Agentur (Wada) das Anti‑Doping‑Programm deutlich. Wegen organisatorischer und personeller Probleme wurden in mehreren Bereichen deutlich weniger Tests durchgeführt als vorgesehen. Während die Wada von vermeidbaren Mängeln sprach, spielte das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Kritik herunter.

Legende: Aus den Berichten der Wada ging hervor, dass besonders bei Bluttests für den biologischen Athletenpass das Kontrollsystem lückenhaft blieb. REUTERS / Denis Balibouse

Der Bericht machte deutlich, dass die Regeln zwar formal eingehalten wurden, zentrale Probleme aber nicht transparent kommuniziert wurden.

Ein ähnliches Muster zeigte sich auch im aktuellen Fall Fischer: Im Vordergrund stand nicht die rechtliche Zulässigkeit, sondern der Umgang mit bekannten Schwächen und deren Kommunikation nach aussen.