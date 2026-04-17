Die Verschwiegenheit rund um ein gefälschtes Covid-Zertifikat von Ex-Eishockey‑Nationaltrainer Patrick Fischer hat eine Debatte über Vertrauen, Transparenz und den Umgang mit sensiblen Informationen im Spitzensport ausgelöst.
Frühere Fälle zeigen, dass solche Spannungsfelder keine Ausnahme sind.
Breel Embolo: Verwirrung um Covid-Party
Um Breel Embolo gab es im Zusammenhang mit Covid‑19 einen Vorfall, bei dem dem Nati‑Stürmer mangelnde Transparenz vorgeworfen wurde. Im Jahr 2021 schrieb die «Bild», dass der Stürmer, der damals bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag stand, an einer illegalen Party teilgenommen habe, die durch einen Polizeieinsatz unterbunden wurde.
Embolo soll gefälschte Zertifikate bezogen haben
Der Name des Schweizer Fussballnationalspielers erscheint auch in einer Anklageschrift der Basler Staatsanwaltschaft aus dem Jahr 2024. Darin wird ihm vorgeworfen, im Februar 2021 gefälschte Covid‑Reisezertifikate bezogen zu haben.
Die Angaben stammen aus einem Verfahren gegen einen Drittbeschuldigten. Gegen Embolo selbst lief bis heute kein Strafverfahren. Der Spieler hat sich bisher nicht öffentlich zu den damaligen Vorwürfen geäussert.
Embolo äusserte sich damals über Instagram zu den Vorwürfen: Er habe in der vermeintlichen Partynacht einen Freund in der Nähe des Partylokals besucht, wäre aber nie in die Party involviert gewesen. Laut Embolo hätte die Polizei ihn in der Wohnung des Freundes angetroffen. Aus Berichten der Polizei geht jedoch hervor, dass an jenem Abend nur das Partylokal untersucht wurde.
Gefälschter Impfpass in der Bundesliga
Die wohl grösste Ähnlichkeit zum Fall Fischer hat eine Geschichte rund um Werder Bremens Ex-Trainer Markus Anfang. Er nutzte im November 2021 einen gefälschten Impfpass, um weiter am Spielbetrieb der Bundesliga teilnehmen zu können, und wurde später mit einer Geldstrafe von 36'000 Euro gebüsst.
Nach eigenen Angaben hatte er sich nicht impfen lassen, weil er Angst vor Komplikationen in Folge der Impfung hatte. Woher er das gefälschte Dokument hatte, sagte er nicht.
Aaron Rodgers und seine «Immunisierung»
Der amerikanische Football‑Quarterback Aaron Rodgers gilt sportlich als einer der erfolgreichsten NFL‑Spieler seiner Generation, ist aber seit Jahren auch eine polarisierende Figur abseits des Spielfelds. Im Zentrum vieler Kontroversen steht seine Haltung zur Covid‑19‑Impfung: 2021 hatte Rodgers öffentlich erklärt, er sei «immunisiert», was allgemein als Impfung verstanden wurde.
Später stellte sich heraus, dass er ungeimpft war und stattdessen alternative, wissenschaftlich nicht anerkannte Methoden angewendet hatte. Die irreführende Wortwahl führte zu breiter Kritik und zu einer Suspendierung gemäss den NFL‑Covid‑Regeln. Rodgers verteidigte sein Vorgehen später als bewusste Entscheidung und sprach von persönlicher Autonomie.
Doping-Pfusch vor Olympia in Rio
Nach den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro kritisierte ein Bericht der Welt‑Anti‑Doping‑Agentur (Wada) das Anti‑Doping‑Programm deutlich. Wegen organisatorischer und personeller Probleme wurden in mehreren Bereichen deutlich weniger Tests durchgeführt als vorgesehen. Während die Wada von vermeidbaren Mängeln sprach, spielte das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Kritik herunter.
Der Bericht machte deutlich, dass die Regeln zwar formal eingehalten wurden, zentrale Probleme aber nicht transparent kommuniziert wurden.
Ein ähnliches Muster zeigte sich auch im aktuellen Fall Fischer: Im Vordergrund stand nicht die rechtliche Zulässigkeit, sondern der Umgang mit bekannten Schwächen und deren Kommunikation nach aussen.
Der Fall Fischer in Kürze
Der ehemalige Eishockey‑Nationaltrainer Patrick Fischer wurde 2023 wegen Urkundenfälschung verurteilt. Er hatte 2022 mit einem gefälschten Covid‑Zertifikat an den Olympischen Winterspielen in Peking teilgenommen. Der Strafbefehl blieb zunächst öffentlich unbeachtet und wurde erst durch SRF‑Recherchen bekannt. Erst nach der Konfrontation mit den amtlichen Dokumenten machte Fischer den Fall selbst öffentlich.