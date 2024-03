Wann ist der offizielle Verkaufsstart? Vereinzelte Kioske bieten die Bilder bereits heute an, offizieller Verkaufsstart ist am kommenden Donnerstag. Dann bricht in der Schweiz wieder das Sammelfieber aus. Die Fussball-Europameisterschaft in Deutschland findet vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 statt.

Die Preise Box aufklappen Box zuklappen Ein Päckli mit sechs Stickern kostet 1.30 Franken. Neu muss man erstmals auch für das Sammelheft zahlen. Es kostet 6.90 Franken – dazu gibt es kostenlos 24 Sticker. Topps bietet insgesamt über 700 Aufkleber zum Sammeln, Tauschen und Aufkleben an.

Was ist neu? Sammelfans müssen sich umstellen: Es gibt keine Panini-Bilder mehr. Das US-Unternehmen «Topps» hat sich die Rechte der Aufkleber gesichert. Die Pläne bei Topps gehen über das Stickeralbum hinaus: Topps bietet zur Euro 2024 einerseits die klassischen Sticker an, andererseits aber auch Sammelkarten, die in Format und Haptik grösser und stabiler als die Sticker sind.

1 / 3 Legende: Die EM-Teilnehmer sind je auf einer Doppelseite mit 18 Spielern vertreten – zudem gibt es von jedem Team ein silbriges Wappen. Vier Spieler jedes Teams werden zusätzlich als «Star Player» und «Player to watch» vorgestellt. Sticker von Ersatzgoalies gibt es nicht. srf 2 / 3 Legende: Im Gegensatz zum letzten WM-Sammelalbum ist bei jedem Spieler neben dem Geburtsdatum und der Grösse auch wieder der Verein aufgeführt. srf 3 / 3 Legende: Auf der hintersten Doppelseite des Albums werden zehn ehemalige «Euro Legends» wie Fernando Torres oder Alan Shearer präsentiert. In der Mitte des Heftes hat es zudem Platz für das Einkleben des persönlichen Dream-Teams. srf

Wie sieht es mit der Schweizer Nati aus? Es gibt von allen wichtigen Nati-Spielern ein Sammelbild. Es fehlt einzig Vincent Sierro, der beim letzten Nati-Test überzeugen konnte. Dagegen ist Fabian Rieder mit einem Sticker vertreten, obwohl er momentan nur bei der U21 zum Einsatz kommt. Bei jeder Mannschaft wird der Captain und ein «Artist» zuerst geführt: Bei der Schweiz sind dies Granit Xhaka (Captain) und Xherdan Shaqiri (Artist).

Auch Luxemburg und Kasachstan im Heft Box aufklappen Box zuklappen Alle Nationalteams, die in den Playoffs waren, werden im Album mit nur einer Seite gewürdigt – mit zwei Spielern auf einem Bild. Somit sind erstmals auch Mannschaften wie Luxemburg, Island oder Kasachstan im Album vertreten, die gar nicht an der Europameisterschaft teilnehmen.