Schauspieler und Comedian Kevin Hart erkennt sich in seinem Wachs-Zwilling nicht wieder – und fordert nun Konsequenzen.

«Wer soll das sein?» – Kevin Hart beschwert sich über Wachsfigur

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«Wer soll das bitte sein? Diese Museen wollen mich doch einfach nur zum Weinen bringen», schreibt US-Comedian Kevin Hart zu einem Video, das sein Wachsfiguren-Ich zeigt. Die etwas gruselig wirkende Gestalt erinnert mit der Lederjacke und der Goldkette zwar an seinen Style, doch das Gesicht verfehlt das Original deutlich.

Harts Freund und Schauspielkollege Dwayne «The Rock» Johnson scherzt in der Kommentarspalte: «Perfekt getroffen! Ändert nichts daran». Und auch seine Frau Eniko schreibt: «Das meinst du doch nicht ernst! Ich lache mich kaputt». Hart fordert in der Videobeschreibung lautstark eine neue Version. So will er definitiv nicht verewigt werden.

Legende: So sieht Kevin Hart eigentlich aus. Getty Images / Paras Griffin

Allein ist der 46-Jährige mit dem Problem nicht: Misslungene Wachsfiguren von Prominenten sorgen regelmässig für Spott im Internet. Ob verzerrte Gesichtszüge oder einfach nur fehlende Ähnlichkeit: Die Grenze zwischen Kunst und Kuriosität ist in Wachsfigurenkabinetts oft erstaunlich schmal. Aber genau darin liegt eben auch der Unterhaltungswert.

Andere Wachsfiguren-Unfälle

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 12. Welchen Sänger diese Figur wohl darstellen soll? Bildquelle: Getty Images / Athanasios Gioumpasis. 1 / 12 Legende: Welchen Sänger diese Figur wohl darstellen soll? Getty Images / Athanasios Gioumpasis

Bild 2 von 12. Es ist Justin Timberlake! Gross ist die Ähnlichkeit nicht. Bildquelle: Getty Images / Jamie McCarthy. 2 / 12 Legende: Es ist Justin Timberlake! Gross ist die Ähnlichkeit nicht. Getty Images / Jamie McCarthy

Bild 3 von 12. Diese weihnachtliche Wachsfigur der Sängerin Rihanna ist ebenfalls nicht so realistisch. Bildquelle: Getty Images / Tristar Media. 3 / 12 Legende: Diese weihnachtliche Wachsfigur der Sängerin Rihanna ist ebenfalls nicht so realistisch. Getty Images / Tristar Media

Bild 4 von 12. So kennt die Welt den Superstar eigentlich. Bildquelle: Getty Images / Raymond Hall. 4 / 12 Legende: So kennt die Welt den Superstar eigentlich. Getty Images / Raymond Hall

Bild 5 von 12. Dieses Exemplar soll US-Sängerin Christina Aguilera zeigen. Bildquelle: Getty Images / Jason Kempin. 5 / 12 Legende: Dieses Exemplar soll US-Sängerin Christina Aguilera zeigen. Getty Images / Jason Kempin

Bild 6 von 12. Dabei sah die Sängerin damals so aus. Bildquelle: Getty Images / James Devaney. 6 / 12 Legende: Dabei sah die Sängerin damals so aus. Getty Images / James Devaney

Bild 7 von 12. Ein Wachsfigurenmuseum in Polen wird immer wieder im Internet verspottet für die unrealistischen Nachbildungen – hier zum Beispiel von Prinzessin Kate und Prinz William. Bildquelle: Quelle: tripadvisor.ch. 7 / 12 Legende: Ein Wachsfigurenmuseum in Polen wird immer wieder im Internet verspottet für die unrealistischen Nachbildungen – hier zum Beispiel von Prinzessin Kate und Prinz William. Quelle: tripadvisor.ch

Bild 8 von 12. Mit dem Original haben die Wachsfiguren nicht viel gemeinsam. Bildquelle: Getty Images / Max Mumby/Indigo. 8 / 12 Legende: Mit dem Original haben die Wachsfiguren nicht viel gemeinsam. Getty Images / Max Mumby/Indigo

Bild 9 von 12. Michael Jackson aus Wachs. Vor allem mit den Augen scheint hier etwas nicht zu stimmen. Bildquelle: Quelle: tripadvisor.ch. 9 / 12 Legende: Michael Jackson aus Wachs. Vor allem mit den Augen scheint hier etwas nicht zu stimmen. Quelle: tripadvisor.ch

Bild 10 von 12. So sah der originale Michael Jackson aus. Bildquelle: Getty Images / Pool. 10 / 12 Legende: So sah der originale Michael Jackson aus. Getty Images / Pool

Bild 11 von 12. Auch wenn hier offensichtlich ist, wer das sein soll: Die Figur macht einem trotzdem Angst. Bildquelle: Quelle: tripadvisor.ch. 11 / 12 Legende: Auch wenn hier offensichtlich ist, wer das sein soll: Die Figur macht einem trotzdem Angst. Quelle: tripadvisor.ch

Bild 12 von 12. Der echte Mr. Bean ist dann doch um einiges sympathischer. Bildquelle: Getty Images / VCG. 12 / 12 Legende: Der echte Mr. Bean ist dann doch um einiges sympathischer. Getty Images / VCG Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

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