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Wachsfiguren-Fail «Wer soll das sein?» – Kevin Hart beschwert sich über Wachsfigur

Schauspieler und Comedian Kevin Hart erkennt sich in seinem Wachs-Zwilling nicht wieder – und fordert nun Konsequenzen.

18.03.2026, 15:55

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«Wer soll das bitte sein? Diese Museen wollen mich doch einfach nur zum Weinen bringen», schreibt US-Comedian Kevin Hart zu einem Video, das sein Wachsfiguren-Ich zeigt. Die etwas gruselig wirkende Gestalt erinnert mit der Lederjacke und der Goldkette zwar an seinen Style, doch das Gesicht verfehlt das Original deutlich.

Harts Freund und Schauspielkollege Dwayne «The Rock» Johnson scherzt in der Kommentarspalte: «Perfekt getroffen! Ändert nichts daran». Und auch seine Frau Eniko schreibt: «Das meinst du doch nicht ernst! Ich lache mich kaputt». Hart fordert in der Videobeschreibung lautstark eine neue Version. So will er definitiv nicht verewigt werden.

Dunkelhäutiger Mann mit Anzug hält ein Mikrofon und schaut zur Seite.
Legende: So sieht Kevin Hart eigentlich aus. Getty Images / Paras Griffin

Allein ist der 46-Jährige mit dem Problem nicht: Misslungene Wachsfiguren von Prominenten sorgen regelmässig für Spott im Internet. Ob verzerrte Gesichtszüge oder einfach nur fehlende Ähnlichkeit: Die Grenze zwischen Kunst und Kuriosität ist in Wachsfigurenkabinetts oft erstaunlich schmal. Aber genau darin liegt eben auch der Unterhaltungswert.

Andere Wachsfiguren-Unfälle

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  • Bild 1 von 12. Welchen Sänger diese Figur wohl darstellen soll? Bildquelle: Getty Images / Athanasios Gioumpasis.
    Wachsfigur mit Anzug und schwarzer Fliege vor rotem Hintergrund.
  • Bild 2 von 12. Es ist Justin Timberlake! Gross ist die Ähnlichkeit nicht. Bildquelle: Getty Images / Jamie McCarthy.
    Mann mit Anzug schaut in die Kamera.
  • Bild 3 von 12. Diese weihnachtliche Wachsfigur der Sängerin Rihanna ist ebenfalls nicht so realistisch. Bildquelle: Getty Images / Tristar Media.
    Wachsfigur mit rotem Bodysuit steht vor einem geschmückten Weihnachtsbaum.
  • Bild 4 von 12. So kennt die Welt den Superstar eigentlich. Bildquelle: Getty Images / Raymond Hall.
    Frau mit pinker, flauschiger Jacke lächelt von einer Feuertreppe hinunter.
  • Bild 5 von 12. Dieses Exemplar soll US-Sängerin Christina Aguilera zeigen. Bildquelle: Getty Images / Jason Kempin.
    Blonde Wachsfigur schaut aus dem Bild und lächelt leicht.
  • Bild 6 von 12. Dabei sah die Sängerin damals so aus. Bildquelle: Getty Images / James Devaney.
    Blonde Frau mit weissem Fell um den Hals lächelt in die Kamera.
  • Bild 7 von 12. Ein Wachsfigurenmuseum in Polen wird immer wieder im Internet verspottet für die unrealistischen Nachbildungen – hier zum Beispiel von Prinzessin Kate und Prinz William. Bildquelle: Quelle: tripadvisor.ch.
    Eine Wachsfigur mit schwarzem Kleid und weisser Jacke steht neben einer Wachsfigur in einer roten Jacke.
  • Bild 8 von 12. Mit dem Original haben die Wachsfiguren nicht viel gemeinsam. Bildquelle: Getty Images / Max Mumby/Indigo.
    Frau mit blauem Kleid und schwarzem Hut steht neben einem Mann im Anzug.
  • Bild 9 von 12. Michael Jackson aus Wachs. Vor allem mit den Augen scheint hier etwas nicht zu stimmen. Bildquelle: Quelle: tripadvisor.ch.
    Wachsfigur mit einem schwarzen Hut und schwarzen Haaren sieht angestrengt aus.
  • Bild 10 von 12. So sah der originale Michael Jackson aus. Bildquelle: Getty Images / Pool.
    Mann mit schwarzen Haaren steht hinter einem Mikrofon und hält zwei Finger in die Luft.
  • Bild 11 von 12. Auch wenn hier offensichtlich ist, wer das sein soll: Die Figur macht einem trotzdem Angst. Bildquelle: Quelle: tripadvisor.ch.
    Wachsfigur mit brauner Jacke und roter Krawatte hat die Hände in die Hüfte gestemmt.
  • Bild 12 von 12. Der echte Mr. Bean ist dann doch um einiges sympathischer. Bildquelle: Getty Images / VCG.
    Mann mit brauner Jacke und roter Krawatte hat die Hände in die Hüfte gestemmt.
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Tina Turners neue Statue und andere misslungene Werke

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  • Bild 1 von 6. Die neue Statue der Sängerin Tina Turner in ihrem Heimatort Brownsville sieht der Ikone kaum ähnlich. Bildquelle: Keystone/Adrian Sainz.
    Bronzestatue einer tanzenden Frau im Park, umgeben von Menschen.
  • Bild 2 von 6. Immer wieder werden Prominente in Form einer Skulptur gewürdigt. Nicht immer gelingt dies. Das berühmteste Beispiel ist sicherlich die Statue von Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo in Madeira. Bildquelle: Keystone/Gregorio Cunha.
    Bronzebüste eines lächelnden Mannes an einer Steinwand.
  • Bild 3 von 6. Diese Statue aus dem Jahre 2008 im British Museum soll Kate Moss darstellen. Bildquelle: Keystone/Andy Rain.
    Goldene Skulptur einer Frau in Akrobatikpose.
  • Bild 4 von 6. Diese Statue von Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed wurde 2005 im Londoner Kaufhaus Harrods errichtet. Bildquelle: Keystone/Jane Mingay.
    Mann neben grosser Statue von Paar mit Vogel im Gebäude.
  • Bild 5 von 6. Auch diese Darstellung ist nicht besonders schmeichelhaft: Eine Michael-Jackson-Statue in Rio de Janeiro. Bildquelle: Reuters/Bruno Kelly.
    Mann mit Geige neben Bronzestatue, Stadtansicht im Hintergrund.
  • Bild 6 von 6. Was wohl Elvis Presley sagen würde über diese Nachbildung in Jerusalem? Bildquelle: Keystone/Dan Balilty.
    Mann in Elvis-Kostüm vor Elvis-Statue und Diner.
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