Weibliche Protagonistinnen werden in Hollywood seltener. Eine Studie zeigt ein Tief wie zuletzt im Jahr 2010 auf.

Frauenanteil in Filmen sinkt auf Rekordtief

Eine pink eingefärbte, musikalisch unterstrichene Kritik an unserer Gesellschaft. Das ist «Barbie». Der neueste Film der Regisseurin Greta Gerwig. Die Neuinszenierung der beliebten Spielfigur wurde 2023 als weltweit erfolgreichster Film des Jahres gekürt. Über eine Milliarde US-Dollar hat der Streifen bereits eingespielt. Eine feministische Kehrtwende in der Filmindustrie? Wohl kaum.

Legende: Für die diesjährigen Oscars wurden weder Regisseurin Greta Gerwig noch Schauspielerin Margot Robbie für den Film «Barbie» nominiert. Schauspielkollege Ryan Gosling aber schon. Getty Images / Eric Charbonneau

Der Frauenanteil bei Hollywood-Hauptfiguren war im vergangenen Jahr so tief wie zuletzt 2010. Das gab die Annenberg Inclusion Initiative der USC University of Southern California in ihrer Jahresstudie bekannt. Bloss 30 der 100 erfolgreichsten Filme des Jahres 2023 waren mit einer weiblichen Hauptfigur oder Co-Hauptfigur besetzt. Dazu gehört auch die Erfolgsausnahme «Barbie» im gleichnamigen Film, die von US-Schauspielerin Margot Robbie verkörpert wird.

Bedenklicher Rückgang

Dies sei ein katastrophaler Rückschritt für Mädchen und Frauen im Film, so Stacy L. Smith, Professorin für Kommunikation und Gründerin der Annenberg-Initiative. Laut ihrer Studie wurden während der letzten 14 Jahre konstant Fortschritte in der Filmbranche verzeichnet. Im Jahr 2022 wurde das aktuelle Rekordhoch mit 44 Hauptdarstellerinnen beziehungsweise Co-Hauptdarstellerinnen – in den 100 erfolgreichsten Filmen des genannten Jahres – erreicht.

Altersdiskriminierung?

Der Report der Südkalifornischen Universität zeigt weiter auf, dass im Jahr 2023 nur drei Filme mit Frauen über 45 als Protagonistinnen unter den 100 erfolgreichsten Filmen erschienen sind. «Cocaine Bear» mit Keri Russell, «My Big Fat Greek Wedding 3» mit Nia Vardalos und «Magic Mike’s Last Dance» mit Salma Hayek. Männer in derselben Altersgruppe bekamen in 32 Filmen eine Hauptrolle beziehungsweise Co-Hauptrolle.