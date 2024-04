Von Oktober 2001 bis Juli 2015 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Freiburg, wo er im Oktober 2006 zum ausserplanmässigen Professor ernannt wurde. Ab August 2015 bis Anfang dieses Jahres leitete er das Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdiensts in Freiburg. Zurzeit ist er wieder an der Uni Freiburg tätig. Ausserdem ist er seit 2016 Vorsitzender der Gesellschaft zur Förderung der Medizin-Meteorologischen Forschung in Deutschland.