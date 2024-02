Legende: SRF

Michael Schmid arbeitet als Postdoktorand in der Abteilung «Sportpsychologie und Forschungsmethoden» der Universität Bern. Neben seiner akademischen Ausbildung in Psychologie und Sportwissenschaften war er auch Spitzensportler im Rudern. An der WM 2018 in Bulgarien holte er die Silbermedaille.