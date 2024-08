Er gehörte zu den Schönsten. Und zwar für Jahrzente. Alain Delon, der herzensbrechende, Unberechenbare. Nicht nur in seinen Rollen als Auftragskiller wie in den Jahren 1967 und 1970 in «Der eiskalte Engel» oder «Le Cercle Rouge».

Auch im erotischen Film «La Piscine», wo er Romy Schneider liebt, welche er im realen Leben zum damaligen Zeitpunkt bereits für eine Andere verlassen hatte.

50 Jahre Altersunterschied: Die Liebe kennt keine Grenzen

Seinen Charme und wachen Blick hat er sich bis ins hohe Alter bewahrt. Bemerkbar ist das in Momenten wie jenem 2008 am Genfer Frühlingsball, als er sich händchenhaltend mit dem 50 Jahre jüngeren Schweizer Model Emilie Boiron zeigt.

Als ihn «G&G»-Moderatorin Nicole Berchtold darauf anspricht, lobt er die hübsche Blondine in den Himmel und sie tut dasselbe. Wie er es denn schaffe, immer noch so auszusehen? «Ich mache viel Liebe und trinke viel Wasser», sagte Delon zur Moderatorin und streicht ihr im selben Atemzug durch das blonde Haar. Da war der Schauspieler 73 Jahre alt.

Legende: Miss France-Wahl 2011: Alain Delon gratuliert der Gewinnerin Laury Thillerman zu ihrem Sieg. GETTY IMAGES

Die Frauen liegen ihm schon früh zu Füssen: Nach einer vierjährigen Verlobung mit Romy Schneider verlässt er sie mit 28 Jahren für Francine Canovas, die er ein Jahr später, 1964, heiratet. Francine Canovas war damals eine Prostituierte, die Delon über seinen Leibwächter und Handlanger Miloš Milošević kennenlernt.

Nach einer Nacht kauft er sie ihrem Zuhälter für umgerechnet 224'000 Franken ab und heiratet sie. Seltsamerweise wird kurze Zeit später Milošević ermordet und Francine wird vom neuen Leibwächter Stevan Markovič überwacht. Auch dieser wird 1968 Opfer eines Mordfalls.

Angeklagt wegen Mordverdachts

Delon und seine Frau geraten darauf zusammen mit einem kriminellen Freund unter Mordverdacht – Markovič hatte vor seinem Tod eine Affaire mit Nathalie. Der Gerichtsprozess sorgt wie Delons Hang zu Waffen für Schlagzeilen. Delon wird freigesprochen und der Mordfall nie aufgelöst.

Legende: Alain Delon verlässt 1973 nach der Befragung zu seinem ermordeten Bodyguard in Versailles den Palais de Justice. GETTY IMAGES

Ein Jahr später folgt die Scheidung, der Bund fürs Leben hielt fünf Jahre. Auch seine Söhne geraten regelmässig in Konflikt mit der Justiz und teilen Vaters Hang zu Waffen. 1983 muss Delon seinen ältesten Sohn Anthony wegen illegalen Waffentragens von der Polizei abholen. Der jüngste Sohn Alain-Fabien spielt 2012 an einer Party mit einer Pistole, wobei eine 16-Jährige angeschossen wird.

Zwei Ehen, drei Kinder

Aus zwei Ehen hat Alain Delon drei Kinder, welche alle wie der Vater Schauspieler werden. Mit seiner Tochter Anouchka tritt Delon auch gemeinsam auf der Bühne auf. Sohn Alain-Fabien modelt für renommierte französische und italienische Luxus-Labels. Der älteste Sohn Anthony hat es am schwersten: Immer wieder versucht er in der Schauspiel-Branche Fuss zu fassen, was aber nicht recht gelingen will.

Ganz im Gegensatz zum Vater, der gleich mehrfach ausgezeichnet wurde: 1985 mit dem César für «Der Leopard», 1987 mit dem Bambi-Preis, 1995 mit dem Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk, drei Jahre später mit der Goldenen Kamera und schliesslich 2019 mit der Ehrenpalme, ebenfalls für sein Lebenswerk.

Legende: Alain Delon zusammen mit Schauspielerin Marine Lorphelin 2013 auf dem roten Teppich des Filmfestivals von Cannes. GETTY IMAGES

2006 reichte es auch noch für den DIVA-Award, der auch zu Sir Roger Moores Repertoire zählt. Delon bleibt trotz, oder vielleicht gerade wegen seiner Skandale und fragwürdigen Kontakte zur Unterwelt einer der gefragtesten Charakterdarsteller für undurchschaubare – und gutaussehende – Bösewichte.

Nun ist der französische Filmstar im Alter von 88 Jahren gestorben.