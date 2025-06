Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Zehn Tage ist es her, als sich im Lötschental im Oberwallis – genauer gesagt oberhalb der Gemeinde Blatten – eine Naturkatastrophe ereignete: Der Birchgletscher unterhalb des Kleinen Nesthorns konnte die über Tage angestauten Gesteinsmassen nicht mehr aufhalten und donnerte als gigantische Lawine aus Fels, Schutt und Eis auf die Gemeinde Blatten – und begrub das Bergdorf fast vollständig.

Legende: Der Fluss Lonza bahnt sich einen immer breiteren Weg talabwärts durch den Schutthaufen in Blatten. (06.06.2025) Keystone / Michael Buholzer

Der massive Bergsturz hat die Landschaft völlig verändert.

Legende: Links unten ist die von der Schuttlawine verschonte Dorf Wiler. (06.06.2025) Keystone / Michael Buholzer

Oberhalb des Schuttkegels staut sich der Fluss Lonza, wobei es zur Bildung eines Sees gekommen ist. Mittlerweile hat sich der Pegel des Sees wieder etwas gesenkt.

Legende: (06.06.2025) Keystone / Michael Buholzer

Auch der Wildbach Gisentella, ein Zufluss der Lonza (rechts im unteren Bild), staut sich durch den Schuttkegel auf.

Legende: (06.06.2025) Keystone / Michael Buholzer

Von der Katastrophe verschont blieben nur wenige Häuser am Hang.

Legende: (06.06.2025) Keystone / Michael Buholzer

Der Schaden wird auf mehrere Hundert Millionen Franken geschätzt.

Legende: (06.06.2025) Keystone / Michael Buholzer

Der Schock bei den Einwohnerinnen und Einwohnern von Blatten sitzt tief.

Legende: (06.06.2025) Keystone / Michael Buholzer

Immer wieder führen Expertinnen und Experten sowie Behördenvertreten Erkundungsflüge durch, um das Gefahrenpotenzial des Schuttkegels abzuschätzen. Denn das Katastrophengebiet bleibt weiterhin weiträumig abgesperrt.

Legende: (06.06.2025) Keystone / Michael Buholzer

Ebenfalls auf Erkundungsflug war Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, die sich rund zwei Tage nach dem gigantischen Felssturz selbst ein Bild der Lage machen wollte.

Legende: Der Blattner Gemeindepräsident Matthias Bellwald (Mitte) sowie Alban Brigger von der Dienststelle für Naturgefahren im Oberwallis begleitete sie dabei. (30.05.2025) Keystone / Jean-Christophe Bott

Es mache sie sehr betroffen, sagte sie SRF nach ihrem Helikopterflug. Das Ausmass des Ereignisses verdeutlicht eine Vorher-Nachher-Darstellung:

Rund 90 Prozent des Dorfes Blatten sind unter dem Schuttkegel begraben. Das Dorf soll wieder aufgebaut werden. Das befürwortet ist auch Umweltminister Albert Rösti, wie er am 6. Juni an einer Medienkonferenz sagte.

Legende: (29.05.2025) Keystone / Jean-Christophe Bott

Wo das neue Blatten allerdings liegen soll, ist offen. In einer Gefahrenzone werde das Dorf sicher nicht wiederaufgebaut, sagt Rösti. Die Sicherheit gehe vor.

Legende: (29.05.2025) Maxar Technologies

Der Moment, in dem die Lawine aus Schutt und Eis zu Tal geht – so etwas soll am neuen Standort von Blatten nicht mehr passieren können.

Legende: Der Anfang vom Ende, als der Birchgletscher seinen Halt verlor. (28.05.2025) Pomona Media

So sieht Blatten zehn Tage nach dem Bergsturz aus