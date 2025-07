Wie viel Geld steht für Blatten bereit? Gemäss dem Kanton Wallis sind seit dem Bergsturz in Blatten rund 57 Millionen Franken an verschiedenen Spenden und finanziellen Hilfen zusammengekommen. Eine exakte Zusammenstellung aller Spenden und versprochenen Gelder gibt es jedoch nicht. Die Patenschaft für Berggemeinden spricht von einer Solidarität, die sie so in der Schweiz noch nie erlebt habe. Weder nach der Naturkatastrophe in Bondo GR, die 2017 acht Tote gefordert hatte, noch nach den Unwettern im Wallis und Misox im Jahr 2024.

Legende: Das Dorf Blatten ist seit dem 28. Mai unter einem Schuttkegel begraben. KEYSTONE / Peter Schneider

Wer hat für Blatten gespendet? Privatpersonen über Hilfsorganisationen wie die Glückskette oder Caritas, aber auch Gemeinden über die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden. Banken spenden Geld, private Unternehmen, Vereine, politische Parteien oder Verbände ebenso. Im Wallis wurde zudem an einer Spendengala Geld für Blatten gesammelt. Der Bund hat Soforthilfe geleistet, zahlreiche Kantone auch. Unzählige Gemeinden leisten finanzielle Hilfe mit Spenden von einigen Hundert bis zu mehreren Hunderttausend Franken. Weiter kommt Geld von Kirchgemeinden und anderen kirchlichen Organisationen.

Legende: Durch Spendengelder bezahlt wird vornehmlich, was nicht durch eine Versicherung gedeckt ist. Keystone / MICHAEL BUHOLZER

Geld für jede und jeden? Sehr rasch nach dem Bergsturz am 28. Mai 2025 erhielten die rund 300 Einwohnerinnen und Einwohner von Blatten Soforthilfe: 2000 Franken finanziert von Caritas, dem Schweizerischen Roten Kreuz und der Glückskette. Nun befinde man sich in einer zweiten Phase, erklärt Corinne Bahizi von der Glückskette. Hier würden betroffene Personen, Vereine oder Betriebe bei Mietkosten, Einnahmeausfällen oder Betriebsunterbrüchen unterstützt, die nicht durch Versicherungen gedeckt seien. «Bei einer solchen Katastrophe kann diese Unterstützung über mehrere Monate oder sogar Jahre hinweg nötig sein», sagt die Sprecherin der Glückskette.

Grossteil der Spenden ist zweckgebunden Box aufklappen Box zuklappen Geld für die Kirche: Eine Million Franken sei bereit, verbindlich versprochen für die nächsten Jahre und darüber hinaus, sagt Stefan Doppmann, der Präsident der katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zug. Damit werde ein Projekt im kirchlichen Bereich bezahlt. «Was genau, werde Blatten entscheiden», sagt Doppmann. Er sagt auch, das Geld werde gespendet, sobald die Kirchgemeinde Blatten wisse, was damit zu realisieren sei. «Wir wollen keine neue Kirche finanzieren, wenn wir nicht wissen, ob Blatten eine neue Kirche will.» Geld für Infrastruktur: Elf Millionen Franken stehen durch die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden zur Verfügung. Das Geld sei für die Infrastruktur der Gemeinde bestimmt, sagt Geschäftsleiterin Barbla Graf, für Wasserversorgung, Kanalisation und Strassen. Private erhielten nichts. Graf geht davon aus, dass Blatten Gesuche für Projekte einreiche, welche das ganze Geld beanspruchen werden. Konkretes sei jedoch noch nicht da. Wichtig sei, dass mit dieser Hilfe keine Versicherungsleistungen oder Subventionen übernommen würden. «Deshalb wird der Bedarf genau geklärt, vor Ort.» Man schicke nicht einfach Geld nach Blatten.

Geld für ein neues Dorf? Die Stiftung Blatten beispielsweise sammelt Geld für die Wiederherstellung der historischen Bausubstanz. Auch die Glückskette will die Gemeinde bei ihrem Wiederaufbauplan unterstützen. Das vom Bergsturz verschüttete Walliser Dorf soll in drei bis fünf Jahren wieder aufgebaut sein. In den Weilern Eisten und Weissenried sowie dem Dorfkern von Blatten werde es Strassen, einen Dorfplatz und eine Kirche geben. Spätestens 2030 soll es den Menschen dann wieder möglich sein, im Dorfkern zu wohnen und zu leben. Das ist der Plan des Gemeinderats. Ob und in welcher Form Blatten neu gebaut wird, ist jedoch noch offen.

Legende: Die Herrgottsgrenadiere aus Blatten ziehen an Fronleichnam am 19. Juni durch das Dorf Wiler. Auch Traditionen sind auf Spenden angewiesen. KEYSTONE / Jean-Christophe Bott

Wie wird das Geld verteilt? Das ist zu diesem Zeitpunkt grösstenteils völlig offen. Der Kanton Wallis hat eine Spendenkommission eingesetzt. Darin vertreten sind die Gemeinde Blatten, Caritas Schweiz, das Schweizerische Rote Kreuz und die Glückskette. Diese Kommission soll die Verteilung der 57 Millionen Franken koordinieren und sicherstellen, dass Hilfe dorthin fliesst, wo sie notwendig und wirksam ist. Vorsitzender ist der ehemalige Chef der kantonalen Steuerverwaltung, Beda Albrecht. Gegenüber SRF erklärt er, dass es für Details noch zu früh sei. Die Spendenkommission habe ihre erste Sitzung am 21. August. Aus demselben Grund kann auch Gemeindepräsident Matthias Bellwald noch nichts über die Verwendung von Spendengeldern sagen.