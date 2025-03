Der Gründer von SpaceX, Elon Musk, erklärte am Samstag, dass seine Starship-Rakete Ende 2026 mit dem humanoiden Tesla-Roboter Optimus an Bord zum Mars abhebe. Er schätzte, dass drei bis fünf Jahre später Menschen folgen könnten. «Starship fliegt Ende nächsten Jahres mit Optimus an Bord zum Mars. Wenn diese Landungen gut verlaufen, dann könnten menschliche Landungen schon 2029 beginnen, obwohl 2031 wahrscheinlicher ist», erklärte der Multimilliardär, Gründer von SpaceX und enge Vertraute von Präsident Donald Trump auf seinem sozialen Netzwerk X.